O filme que todo casal deveria assistir está na Netflix

“Segunda-Feira” é um filme de Argyris Papadimitropoulos, escrito em parceria com Rob Hayes, e é uma espécie de sequência do filme “Sunton”, do mesmo cineasta. O enredo narra a história de Chloe (Denise Gough) e Mickey (Sebastian Stan), que se conhecem em uma festa eletrônica na Grécia e imediatamente se sentem atraídos um pelo outro. Durante um final de semana tórrido e irresponsável, eles se apaixonam. Essas horas compartilhadas são suficientes para fazer com que Chloe, que é uma advogada de imigração, desista de retornar para os Estados Unidos.

Chloe está na Grécia há 18 meses. Já Mickey é um músico e DJ, que mora em uma ilha grega há seis anos. Ele tem um filho com uma ex-namorada e, por isso, não pretende deixar o país europeu. Ele luta para conseguir, na Justiça, mais tempo com a criança. Chloe decide o ajudar a negociar a guarda compartilhada do menino com a mãe.

Embora seja um casal no início de seus quarenta anos de idade, Mickey e Chloe ainda não se sentem preparados para a vida adulta e todas as suas responsabilidades. Chloe deveria ter comparecido em seu primeiro dia de emprego em Washington, mas decidiu viver um romance impulsivo na Grécia. Mickey vive cercado de amigos de sua idade, que vivem loucamente como adolescentes, sempre em festas, se drogando e arrumando confusões.

Em alguns momentos, Chloe parece descer de sua nuvem e por os pés na Terra, tomando consciência da realidade e se preocupando com os rumos de sua vida, com o peso de suas ações e com a manutenção de seu relacionamento com Mickey. Mas ele está sempre querendo tirar o melhor proveito do momento, não se importando muito com a seriedade das situações.

Na maior parte do tempo eles só querem se divertir e viver a vida como se a juventude fosse eterna e eles vivessem em seu próprio reino, onde regras não precisam ser seguidas, dormindo nus na praia, andando nus de motocicleta e em alta velocidade pelas ruas, se drogando e invadindo espaços privados.

Em muitos momentos, chega a ser incômodo para o espectador toda essa leviandade. Se divertir enquanto vive é importante, mas há limites que precisam ser respeitados. A sucessão de atos obscenos, inconsequentes e impensados beira o ridículo. E em toda essa rebeldia e insubordinação, Chloe e Mickey parecem querer escapar do inevitável: a rotina de um relacionamento depois que a paixão acaba. É nesse momento crucial que muitos casais se separam ou descobrem que realmente querem compartilhar suas vidas juntos. Mas eles querem fugir de descobrir quais os próximos passos de sua relação. Talvez seja medo de as coisas não serem mágicas como eles gostariam. Talvez seja o pavor da monotonia, assim como o pavor pela segunda-feira.

E é daí que vem o nome do filme, uma referência ao dia mais desprezado da semana, porque representa o retorno da rotina, das obrigações. É o dia que vem depois do fim de semana. É quando a festa acaba e a vida retoma o hábito. Quando a paixão desaparece, todos os relacionamentos precisam encarar a “segunda-feira”. Chloe e Mickey acreditam que sua vida hedônica e despreocupada os impedirá de enfrentar a realidade de todos os casais, mas se esquecem de que para todas as suas ações, há as consequências emocionais.

Filme: Segunda-Feira

Direção: Argyris Papadimitropoulos

Ano: 2020

Gênero: Drama/Romance

Nota: 7/10