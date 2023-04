Escondidos na Netflix: 7 filmes incríveis que você provavelmente não viu

O catálogo da Netflix é uma ilha do tesouro, com falsos brilhantes, mas também diamantes raros que parecem guardados a sete chaves, porque dificilmente aparecem como sugestão. A Revista Bula irá te ajudar a explorar o melhor da programação, listando alguns filmes que estão entre os melhores do catálogo, mas com audiência restrita apenas a um pequeno grupo. Destaques para “A Noite de 12 Anos” (2018), de Álvaro Brechner; “Retratos de uma Guerra” (2018), de Marius A. Markevicius; e “Mucize” (2015), de Mahsun Kirmizigül. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

O Bombardeio (2022), Ole Bornedal Lasse Frank / Miso Film O filme relata o bombardeio da Escola Francesa em Copenhague em 21 de março de 1945. As Forças Aéreas reais lideraram um ataque à sede da Gestapo na Dinamarca, na Shell House. A operação ficou conhecida como Cartago. No entanto, o ataque teve trágicas consequências, quando uma das bombas caiu próxima da Escola Francesa, os seguintes bombardeiros foram levados a crer que a instituição era o alvo. Ao todo, 104 pessoas foram mortas, nas quais, 86 eram crianças. O filme narra a história do ponto de vista das crianças e freiras da escola, bem como dos combatentes da resistência capturados dentro da Shell House.

A Noite do Fogo (2021), Tatiana Huezo Divulgação / Bord Cadre Films Ana e suas duas melhores amigas, Paula e Maria, passam seus dias brincando juntas dentro e ao redor de sua aldeia, nas montanhas, e envolve descobrir esconderijos improvisados, aprimorar habilidades mentais de sobrevivência e capturar escorpiões. Suas mães estão sempre atentas a qualquer sinal de homens de fora da aldeia, já que meninas constantemente desaparecem do local. À medida que Ana cresce, sua compreensão dos perigos que a cercam também se torna mais claro.

Tigertail (2020), Alan Yang Chen Hsiang Liu / Netflix O diretor Alan Yang reconta a história do sonho americano à luz das aspirações de um jovem imigrante taiwanês procurando melhorar de vida na tão falada América. Para isso, ele deixa seu país, visando a ascender na fábrica em que trabalha e se casar com a filha do chefe, e se muda para a Nova York da década de 1970. Transcorrido meio século, tudo o que esse rapaz ambicioso e destemido consegue, porém, é um casamento desfeito, muitas amarguras ao longo da jornada no Ocidente e uma relação espinhosa com a filha.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Divulgação / Applause Entertainment O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

A Noite de 12 Anos (2018), Álvaro Brechner Divulgação / Tornasol Films A partir de 1973, é instaurada uma ditatura civil-militar no Uruguai que se estende até 1985. José “Pepe” Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro, militantes dos Tupamaros, guerrilha de orientação marxista-leninista, passam a se destacar em ações como roubos a banco e logo são vistos como uma espécie de santos rebeldes, por distribuírem o espólio entre os mais humildes. As forças de repressão fecham o cerco e os três são capturados e levados a uma das unidades para confinamento de revoltosos, onde estão outros nove colegas, sem que seja possível a comunicação entre eles. Os anos se sucedem enquanto o grupo tenta não se entregar à sensação de alheamento. A espera leva 12 anos para acabar e um quarto de século depois, Mujica, aos 75 anos, é eleito presidente do Uruguai.

Retratos de uma Guerra (2018), Marius A. Markevicius Divulgação / Netflix Lina é uma adolescente que sonha em se tornar artista na Lituânia. Aos 15 anos, sua família é capturada pela polícia secreta soviética. Lina, a mãe e o irmão mais novo são separados do pai e levados como gado em um trem rumo à Sibéria, durante a Ocupação das Repúblicas Bálticas. A família passa a realizar trabalhos forçados no campo, enquanto se perguntam se um dia verão o pai novamente.