Bula de Livro: Dinheiro Queimado, de Ricardo Piglia

Décimo nono (19º) livro lido, em 2023: “Dinheiro Queimado”, do argentino Ricardo Piglia. Em poucas palavras: a partir de arquivos judiciais, depoimentos, transcrições de gravações e reportagens de época, Ricardo Piglia reconstrói a história de um dos assaltos mais brutais da história, tendo como cenários as cidades de Buenos Aires e Montevidéu. Um bando extremamente violento e impiedoso, com extensa ficha policial, associa-se a policiais e políticos corruptos para assaltarem um carro-forte: o caminhão pagador da prefeitura de San Fernando, na área metropolitana de Buenos Aires.

O plano, apesar do banho de sangue, acontece conforme o concebido. Decididos a não dividirem o dinheiro com os cúmplices, uma parte do bando atravessa a fronteira e refugia-se em Montevidéu, em um apartamento na Ciudad Vieja, onde — entorpecidos por quilos de cocaína e amparados em um arsenal de armas, digno de um exército — acontece uma guerra brutal, com dezenas de mortes.

A trama, que poderia facilmente caminhar para a rasura inebriante dos romances policiais, ganha relevos de obra-prima, ancorada na genialidade de Piglia, que, sem perder o ritmo hipnotizante da narrativa, traça o perfil psicológico aprofundado de cada um dos personagens.

Um livro eletrizante, uma aula obsessiva de técnica e exercício de escrita: “Estava diante de uma versão argentina de uma tragédia grega. Os heróis decidem enfrentar o impossível e resistir, e elegem a morte como destino”.

Livro: Dinheiro Queimado

Autor: Ricardo Piglia

Tradução: Rosa Freire Aguiar

Páginas: 184

Editora: Companhia das Letras

Nota: 10/10