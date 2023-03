Filme na Netflix explica a origem de um dos mais sombrios e icônicos super-heróis da história

Gravado como uma série de 82 episódios e depois adaptado em um filme para televisão, “O Incrível Hulk — Como a Fera Nasceu”, de Kenneth Johnson, é uma produção de 1977 que narra como o doutor David Banner (Bill Bixby) se tornou a criatura verde, nervosa e extremamente forte que conhecemos hoje como Hulk (Lou Ferrigno).

A primeira aparição do herói no Brasil foi em 1967, na história em quadrinhos “Super X – Dois Super-heróis Shell — Príncipe Submarino / O Incrível Hulk #0”, com tiragens em preto e branco. Depois, naquele mesmo ano, o personagem da Marvel teve suas histórias contadas mensalmente. Ele foi criado por Stan Lee e desenhado por Jack Kirby. Desde seu surgimento, ele tem despontado em várias edições, sendo em algumas delas como protagonista e, em outras, coadjuvante das histórias de outros heróis. Nos quadrinhos, ele é amigo de faculdade de Tony Stark, teve a mãe assassinada pelo próprio pai, o cientista psicótico Brian Banner, e se apaixonou por Betty, filha do general Ross, da Força Aérea Americana.

Mas, na versão para as telas, que não pega tão atrás assim de seu passado, Banner (Bixby) perdeu a esposa em um trágico acidente de carro. Ele, que estava presente, não conseguiu salvá-la do veículo em chamas. Um ano após ser atormentado pelo trauma que levou o grande amor de sua vida, Banner conduz estudos científicos que tentam descobrir o motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem uma força sobrenatural em situações de risco. Além de querer uma explicação do por que não conseguiu salvar sua esposa, ele quer se certificar de que algo parecido jamais irá ocorrer novamente.

Então, com ajuda da doutora Marks, que atua como uma espécie de assistente (um olhar comum e machista sobre as mulheres, na época) no Instituto Culver, Banner faz um teste e é bombardeado com radiação gama, que lhe confere superpoderes. E o filme se desenvolve a partir da descoberta de como ele se transforma em Hulk, quais os gatilhos, como controlar suas emoções e como usar esse novo potencial. Claro que o experimento é perigoso e terá suas consequências.

O filme, como a série de Kenneth Johnson, tenta apresentar para o público uma versão primária de Hulk. Como ele se tornou quem é. E Hulk, ao contrário dos outros heróis, é um mistério para o próprio Banner, que não sabe como controlar seu alter ego. Seus poderes é, primordialmente, sua força sobrenatural. Não há outras habilidades típicas de heróis, como voar ou supervelocidade.

Inspirado por “O Médico e o Monstro” e “Frankenstein”, Banner, embora seja um homem decente e de bom caráter, é uma espécie de gênio louco, motivado por sua obsessão em encontrar uma receita científica para solucionar sua insatisfação com seus instintos de primitivos do homem protetor. Sua obstinação em tornar-se forte o bastante para impedir que o mal aconteça para ele próprio para quem ele ama, custará mais caro do que ele pode imaginar.

Com efeitos especiais surpreendentes para a época, o filme de Johnson entrega uma hora e meia de entretenimento em um clássico da televisão que vai agradar os nerds viciados em histórias de heróis.

Filme: O Incrível Hulk — Como a Fera Nasceu

Direção: Kenneth Johnson

Ano: 1977

Gênero: Aventura/Ação/Ficção-Científica

Nota: 7/10