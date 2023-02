7 filmes perfeitos na Netflix que te farão ficar em casa no feriado de Carnaval

A mágica dos filmes reside no fato de que eles existem em gênero e número suficiente para agradar todos os gostos e estilos. E, melhor, não é preciso “se guardar para quando o filme chegar”, eles estão disponíveis, sempre! O streaming democratizou a mágica, popularizou a sétima arte. Se nas locadoras desfilávamos pelas prateleiras reais à procura do filme do momento, agora gastamos o tempo revivendo aquilo numa nostalgia virtual, vasculhando as centenas de páginas iluminadas da nossa TV. O filme está a alguns cliques de distância. Assim, no Carnaval, o bloco da alegria é sentar-se no sofá, confortavelmente. A fantasia pode ser o pijama e a motivação pode ir além daquela declarada pelo poetinha, Vinicius de Moraes, “a gente trabalha o ano inteiro, por um momento de sonho, pra fazer a fantasia, de rei, ou de pirata, ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira”. Bem que sabemos que esse é o entretenimento como elogio ao ócio. E de ócio em ócio vamos atravessando a avenida virtual onde desfilam as milhares de alegorias multicoloridas e as personagens multifacetadas criadas pelo cinema. E as personagens não param de saltar na tela. Não é a alegria da festa mais esperada pelos brasileiros, mas é a imersão na fantasia criada para agradar, assim como é o Carnaval. A lista que segue, que foi feita para gostos diversos, não vai fazer você dançar ou pular, não literalmente (bom, pode ser que faça!). Ela é, a seu modo, inquietante, subversiva e divertida. Entre os filmes temos desde uma comédia engraçadíssima, quase escatológica, “Ligeiramente Grávidos”, até um drama romântico, que se passa no Japão, “Encontros e Desencontros”, da competente Sophia Coppola. Uma lista orientada pelos nomes de diretores com grande atuação e relevância para o cinema mundial.

Para ficar em casa no Carnaval é necessário contagiar-se pela mesma alegria dos foliões e deixar-se levar pela imaginação. Cinema e Carnaval são isso: deixar-se enganar pelo espetáculo, no bom sentido. Afinal, “tristeza não tem fim, felicidade sim”.

A Balada de Buster Scruggs (2018) Joel e Ethan Coen Divulgação / Netflix Uma antologia que reúne seis contos do Velho Oeste. No primeiro episódio, Buster Scruggs é um pistoleiro cantor. No segundo, um ladrão de bancos é foragido da justiça e tenta escapar da forca. No terceiro, um empresário e um artista viajam pela cidade trocando poesias por moedas. No quarto, um idoso solitário desenvolve um método de encontrar ouro. No penúltimo conto, Alice perde o irmão e se apaixona pelo vaqueiro Billy. O último é sobre um grupo que filosofa sobre a vida enquanto viaja em uma carruagem.

Corra! (2017) Jordan Peele Divulgação / Universal Pictures Chris e Rose é um casal interracial. Eles viajam para a casa dos pais de Rose, onde Chris irá conhecê-los. À princípio, tudo parece bem e todos fazem questão de demonstrar o quanto são antirracistas. Até que Chris percebe que todos os funcionários da casa são negros e agem roboticamente. Algo de estranho paira no ar e tudo começa a ficar bem assustador quando as verdades começam a se revelar.

Ela (2013) Spike Jonze Divulgação / Warner Bros O romance dramático, mesclado com ficção científica, é centrado em Theodore, um escritor solitário. O homem leva uma vida comum, até que decide comprar um novo sistema operacional para seu computador, chamado Samantha, pelo qual ele se apaixona. O filme foi aclamado pela crítica por abordar de forma alegórica a relação contemporânea incomum entre homem e a tecnologia.

Ligeiramente Grávidos (2007) Judd Apatow Divulgação / Universal Pictures A jornalista Alison Scott descobre que está grávida depois que uma noite amorosa com Ben, um rapaz irresponsável que ela conheceu em um bar. Primeiro ela pensa em criar o filho sozinha, mas depois decide procurar Ben para contar sobre a novidade e dar a ele uma chance de ser um pai presente. No entanto, ele não tem certeza se está pronto para ser pai, e os dois se perguntam se seriam parceiros compatíveis.

O Castelo Animado (2004) Hayao Miyazaki Divulgação / Netflix Uma jovem sem autoconfiança é amaldiçoada com um corpo envelhecido por uma bruxa odiosa. Sua única chance de quebrar o feitiço é um jovem feiticeiro em um castelo itinerante.

Encontros e Desencontros (2003) Sofia Coppola Yoshio Sato / Focus Features Bob Harris é uma estrela de cinema, que está em Tóquio para fazer um comercial de uísque. Charlotte, por sua vez, está na cidade acompanhando seu marido, um fotógrafo workaholic que a deixa sozinha o tempo todo. Sofrendo com o horário, Bob e Charlotte não conseguem dormir. Eles se encontram, por acaso, no bar de um hotel de luxo, e em pouco tempo tornam-se grandes amigos.