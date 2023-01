História de amor da Netflix vai te fazer chorar

Estamos sempre acostumados às adaptações cinematográficas de obras literárias, mas com “Um Mar de Esperança”, o caminho seguiu sentido inverso. Uma adaptação das telas para o papel, escrito por Lily Haslina Nasir, foi publicado em 2018. É importante frisar que se trata de uma história real, com uma rica narrativa sobre três gerações de uma família na costa da Malásia.

Dizem que o amor é o mais rico e puro dos sentimentos e que sobrevive ao tempo. Neste filme, isso se mostra verdade. Mas, também, que o amor, quase sempre, sozinho, não é suficiente.

Na década de 1930, a jovem Thom (Puteri Aishah) vai para uma pequena ilha em Malaca cuidar de sua avó doente. Lá, ela conhece e se apaixona pelo pescador Othman. Após a morte da avó, os dois se casam e a promessa de uma vida inteira juntos acaba sendo frustrada pelo desejo de Othman em dar uma vida melhor para sua família.

Othman e Thom têm um filho, Omar. As perigosas jornadas do marinheiro em sua canoa no oceano levam Thom, constantemente, ao desespero pelos sumiços do marido, que vive verdadeiras odisseias na busca do provimento de sua casa. Quando Othman parte em um navio estrangeiro para trabalhar, a esperança de um futuro melhor finalmente surge no horizonte. No entanto, nada acontece como ele esperava e a vida em alto-mar é ainda mais arriscada e financeiramente frustrante.

O filme, na realidade, parte do presente, quando Thom é uma idosa à beira da morte e pede ao neto, Ahmad, que descubra o que houve com seu grande amor. Othman jamais retornou para casa daquela última viagem e Thom passou o resto de sua vida solitária, à espera do marido, como uma verdadeira Penélope, mas que jamais reviu seu Ulisses.

Conforme o neto revira o passado, mais descobre as desventuras do avô no mar e chega mais próximo de desvendar o paradeiro dele. Essa não é uma história com final feliz. Na realidade, mostra como a vida é uma caixinha de surpresas e, muitas vezes, o que vem a seguir não é nada do que a gente deseja.

Othman, frustrado com o fracasso de sua empreitada, não se acha digno de retornar para a casa e acaba se estabelecendo em Londres. Mas, antes que considerem isso um spoiler: se acalmem! Essa história guarda muito mais segredos, que são revelados ao longo da trama.

“Um Mar de Esperança” é uma superprodução para o país, que envolveu mais de 500 profissionais, de todas as áreas do cinema, de todo o mundo. Com uma bilheteria estimada em R$ 7 milhões, o filme é a maior produção do estúdio da Indonésia, Primeworks. Apesar de seus mais de 600 efeitos em CGI, que provavelmente custaram uma fortuna, o espectador não pode, exatamente, esperar uma produção com nível hollywoodiano. As computações gráficas ainda parecem bem primitivas diante do que a indústria estadunidense oferece.

Mas a riqueza deste filme é seu roteiro, que às vezes parece obra da imaginação de Homero ou do Peixe Grande e Suas Histórias, trágicas, mas também deslumbrantes e inacreditáveis. Aventuras que poucos humanos tiveram ou terão oportunidade de experimentar em seu tempo na Terra.

Filme: Um Mar de Esperança

Direção: Khabur Bhatia

Ano: 2018

Gênero: Drama / Aventura

Nota: 7/10