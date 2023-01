Nenhum filme desse século vai te emocionar tanto: a mais bela história de amor da última década está na Netflix

As escolhas que tomamos durante a vida nos conduzem por diversos caminhos, alguns prováveis e outros improváveis. Nem sempre sabemos para onde nossas decisões nos levam, mas há sempre os caminhos mais fáceis e os mais difíceis. “Pérolas no Mar”, primeiro filme da multifacetada Rene Liu, navega por essas nuvens de infinitas possibilidades ao nos contar a história do casal Xiaoxiao (Dongyu Zhou) e Jianqing (Boran Jing), que se conhecem às vésperas do Ano Novo, em 2006, em um trem de Pequim para sua pequena cidade, onde nada parece mudar. Ambos jovens e sonhadores, fantasiam em se estabelecer na metrópole e viver uma vida menos monótona e mais bem-sucedida.

Nos primeiros anos, eles vivem como amigos. Conforme as durezas da vida na cidade vão estraçalhando os sonhos, os amigos de Jianqing vão retornando para sua pequena cidade, até que só sobram ele e Xiaoxiao, uma garota alegre, irresponsável e que pula de relacionamento em relacionamento procurando alguém que a resgate de sua vida miserável como uma princesa presa na torre. No caso, sua torre é a instabilidade financeira e a correria como vendedora ambulante, com medo dos fiscais apreenderem sua mercadoria.

Jianqing, que sempre foi apaixonado por Xiaoxiao, a espera pacientemente e a protege dos maus namorados, a dando abrigo quando ela fica sem ter onde morar. Demora até que a garota finalmente perca o medo de se entregar ao amor de Jianqing, mas quando acontece, os dois vivem uma rotina intensa de alegrias, cuidados, carinhos e histórias incríveis. Apesar disso, a vida na cidade é muito dura e os dois estão muito pobres. Jianqing luta para desenvolver seu jogo de videogame, mas até que as coisas funcionem, eles terão de enfrentar muitas dificuldades juntos.

Conforme o moinho dos sonhos vai passando e triturando tudo pelo caminho, desgastando a relação entre eles, resta apenas o amor, que quase nunca é suficiente por si só. Xiaoxiao, já mais amadurecida e conciliada com o mundo, decide partir, deixando para trás o companheiro, que de tão determinado em melhorar de vida, se esqueceu de que as melhores histórias são vividas durante a escalada e não no topo. A ambição de Jianqing recrudesceu mais que seu amor. Seu espírito já não é mais tão afável quanto antes. Diante dessa transformação, Xiaoxiao percebe que não existe mais futuro para eles como casal.

Dez anos depois, eles se reencontram em um avião, que não pôde decolar por conta do mau tempo. Os passageiros são levados para quartos de hotéis, onde Jianqing e Xiaoxiao decidem compartilhar, como nos velhos tempos. Confinados, eles relembram com carinho e melancolia suas histórias de juventude e namoro, as dificuldades e mazelas que tiveram de enfrentar juntos. Jianqing agora é bem-sucedido e casado. Tem um filho e está bem estabelecido em Pequim. Xiaoxiao não se deu tão bem e permanece solitária. “Sempre dou sorte aos meus ex-namorados”, ela diz. “Não é engraçado?”, pergunta. “É triste, na verdade. Você está sozinha”, diz Jianqing que ainda a ama, apesar do tempo que passou e de sua nova família.

“Pérolas no Mar” nos lembra da brevidade da vida, da raridade do amor e da delicadeza das nossas escolhas. Basta um movimento e todo seu caminho pode mudar. É preciso saber valorizar os momentos de crescimento e também dizer “eu te amo” enquanto há tempo. Um filme extremamente frágil e doce como um filhotinho de gato. Conforme você olha para ele, sente sua alma mais leve e acariciada, embora ele deixe um gostinho amargo de tristeza existencial no fim.

Filme: Pérolas no Mar

Direção: Rene Liu

Ano: 2018

Gênero: Romance / Drama

Nota: 9/10