5 ótimas séries na Netflix que você certamente nunca ouviu falar

Top Boy (2013), Ronan Bennett

Dushane e seu amigo, Sully, administram um próspero negócio de drogas. Eles se tornam os homens mais ricos de seu quarteirão, mas, para ficarem ainda mais ricos, eles fecham parceria com o Don Bobby Raikes. A rivalidade com outra gangue resulta no roubo de um dinheiro que eles haviam pegado emprestado com Raikes. Conforme avançam nos negócios, as consequências de suas ações se tornam cada vez mais devastadoras.