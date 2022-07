7 filmes na Netflix sobre negacionismo, fake news e desinformação que vão te colocar contra a parede

Privacidade Hackeada (2019), Karim Amer e Jehane Noujaim

Divulgação / Netflix

O documentário mostra como os avanços tecnológicos permitem transformar a sociedade em um objeto de estudo e remodelar o mundo em uma imagem particular. As redes sociais se tornam a nova placa de Petri, atraindo os usuários com tendências e ideias que incentivam o consumo e aceitação imediata de produtos. Ainda usa informações para manipular uma determinada camada transversal de pessoas com objetivo de criar medo ou apatia e, assim, alcançar resultados em campanhas políticas de acordo com os partidos que os contratam. Também como os usuários cedem seus dados para um banco aparentemente inocente, que coleta as informações por meio de postagens do Facebook, buscas, curtidas e seus amigos na plataforma e, com uso de inteligência artificial, criam um perfil surpreendentemente preciso de cada pessoa.