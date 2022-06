10 melhores filmes da Netflix, que estrearam nos últimos 12 meses, para assistir agora

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial (2022), Richard Linklater

Divulgação / Netflix

Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.