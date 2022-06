10 bons filmes de ação na Netflix para quebrar a monotonia do final de semana

Se você tem que tomar energéticos todos os dias para conseguir não dormir diante da monotonia da sua semana, não se preocupe, aqui temos produções disponíveis na Netflix que são mais poderosas que todas as bebidas estimulantes que você compra juntas. Esses filmes vão ajudar a elevar seus níveis de adrenalina e serotonina e o farão se sentir bem vivo e disposto para encarar as burocracias e chatices do cotidiano, como as filas de banco, o engarrafamento e a espera interminável na recepção do hospital. Destaques para “Contra o Gelo”, de 2022, de Peter Flinth; “O Projeto Adam”, de 2022, de Shawn Levy; e “Os Opostos Sempre se Atraem”, de 2022, de Louis Leterrier. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Contra o Gelo (2022), Peter Flinth Lilja Jonsdottir / Netflix Em 1909, a Expedição Ártica da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen, tenta resistir à reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. De acordo com o país norte-americano, a Groenlândia era parte dos Estados Unidos, que havia se divido em um outro pedaço de terra. Mikkelsen embarca em uma jornada pelo gelo com seu colega Iver Iverson para encontrar provas de que a Groenlândia é uma ilha. A jornada, no entanto, se mostrará muito mais complicada que o esperado, sujeitando os expedicionários à fome, fadiga extrema, ataque de urso polar e paranoia.

O Projeto Adam (2022), Shawn Levy Doane Gregory / Netflix Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar seu pai. No entanto, há um problema: os dois Adams não se dão nem um pouco bem.

Os Opostos Sempre se Atraem (2022), Louis Leterrier Emmanuel Guimier / Netflix Os policiais Ousmane Diakité e François Monge são quase opostos polares em suas vidas pessoais e profissionais. Após trabalharem um tempo juntos, acabam separados pelas circunstâncias. Anos depois, a dupla é emparelhada à força para investigar um assassinato nos Alpes Franceses. O caso, que parecia uma simples ocorrência de tráfico de drogas, os levará para uma conspiração criminosa muito mais perigosa do que imaginavam.

Silverton: Cerco Fechado (2022), Mandla Dube Divulgação / Netflix Na África do Sul, em 1980, um trio de amigos está em uma missão de alto nível para sabotar um depósito de gasolina. Os três são combatentes da liberdade e percebem que caíram em uma armadilha da polícia, que está pronta para prendê-los. Então, se inicia uma perseguição feroz e mortal até um banco, que se torna o abrigo do trio. Diante da possibilidade de prisão ou morte, eles decidem negociar a libertação de Nelson Mandela.

Yaksha: Operação Implacável (2022), Hyeon Na Divulgação / Netflix Kang-in é chefe de um departamento do Serviço Nacional de Inteligência, em Shenyang, na China. Ele lidera uma equipe com os melhores e mais preparados espiões para missões secretas. Um agente notório, capaz de qualquer coisa para atingir seus objetivos, Kang-in é conhecido como Yaksha, que significa “espírito devorador de humanos”. Até que Ji-hoon, um promotor de Justiça, chega para investigar o departamento de Kang-in, provocando uma tensa batalha entre forças de segurança.

O Rei das Fugas (2021), Mateusz Rakowicz Robert Palka / Netflix O filme narra a história de Zdzisław Najmrodzki, o criminoso mais famoso dos tempos finais do comunismo na Polônia. Conhecido por roubar carros e escapar da polícia 29 vezes, ele é apelidado de “o rei da fuga”. Naymro desafia o sistema e as autoridades enquanto pode, mas a queda do Muro de Berlim muda seu destino.

Vingança e Castigo (2021), Jeymes Samuel David Lee / Netflix Quando criança, Nat Love viu seus pais serem brutalmente assassinados pelo criminoso Rufus Buck, que ainda fez uma cicatriz de cruz virada para baixo na testa do garoto. Agora adulto, Nat é um pistoleiro fora da lei, que ao saber que Buck está fora da cadeia, decide procurá-lo e vingar a morte de seus pais. Nat ainda poderá contar com a ajuda de alguns amigos nessa perigosa aventura pelo Velho-Oeste.

The Old Guard (2020), Gina Prince-Bythewood Aimee Spinks / Netflix Do quadrinista Greg Rucka, um grupo de mercenários imortais liderados por Andy vivem de prestar serviços para quem tem dinheiro o bastante para bancar. Enquanto isso, se passam por seres humanos comuns e fazem o possível para proteger sua verdadeira identidade. Após descobrirem que uma outra pessoa imortal atua como fuzileira naval, o grupo tenta convocá-la por medo de que o mundo os descubra.