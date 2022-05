7 novas comédias românticas na Netflix que não insultam sua inteligência

Um Match Surpresa (2021), Hernan Jimenez

Divulgação / Netflix

Natalie Bauer é uma jornalista em Los Angeles que escreve uma coluna de sucesso em que conta sobre seus encontros fracassados com caras de um aplicativo de namoro. Até que um dia ela engata um romance virtual com um homem aparentemente perfeito de outro estado. Ela impulsivamente viaja até a cidade do crush, durante as festividades de Natal, para surpreendê-lo. Ao chegar no lugar, descobre que a pessoa por trás do perfil não é o mesmo da foto.