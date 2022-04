7 filmes da Netflix que você ainda não viu e podem transformar um dia ruim

Quatro Histórias de Desejo (2018), Zoya Akhtar, Dibakar Banerjee e Karan Johar

Quatro diretores exploram de maneiras muito diferentes os tons de luxúria, embora o terreno comum em cada uma das histórias seja o desejo feminino, que tenta cortar as camisas-de-força da moralidade, do patriarcado e das classes sociais. No primeiro enredo, Kalindi está prestes a tirar a virgindade do jovem Tejas, visivelmente nervoso. O rapaz é facilmente dominado na cama e intelectualmente pela amante. No segundo enredo, Sudha é uma empregada doméstica de uma família rica, que mantém um fervoroso romance com o filho de seus patrões, Ajit. No terceiro, Reena é casada com Salman, ma tem um caso com o melhor amigo do marido, Sudhir, há mais de um ano. Quando eles viajam para a casa de praia de Sudhir e o affair é descoberto, eles são forçados a enfrentar a encruzilhada em que se encontram.