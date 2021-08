10 piores filmes da Netflix em 2021 até agora

Ninguém merece perder mais de uma hora em um filme de qualidade questionável, a menos que ver qualquer tipo de produção cinematográfica seja seu hobby. Alguns lançamentos da Netflix em 2021 realmente não fizeram nenhum sucesso entre a crítica especializada, que recomenda que os espectadores passem bem longe dessas obras. Então, se você cruzar com um destes filmes quando estiver passeando pelas prateleiras do catálogo, atravesse para o outro lado, ignore, faça a egípcia. Nessa lista, as piores produções de 2021 até agora. Entre elas, “Apportados”, de Marcos Bucay; “À Segunda Vista”, de Kimmy Gatewood; e “Awake, de Mark Raso. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

APPortados, Marcos Bucay Blas e Polo são millenials desanimados com suas carreiras de empreendedores. Um dia, usam drogas para tentar ter uma ideia criativa de negócio. Quando a substância faz efeito, eles têm a brilhante ideia de abrir um crowdfunding para bancar um novo aplicativo que pretendem criar. No dia seguinte, a conta da petição está abarrotada de dinheiro. O problema é que eles nunca pensaram, realmente, sobre o que seria o tal aplicativo.

À Segunda Vista, Kimmy Gatewood Andrea Singer é uma comediante de stand-up que sempre priorizou sua carreira. Um dia, ela conhece Dennis em um avião e eles passam a se encontrar. Aparentemente simpático e bem-sucedido, Dennis demonstra interesse por ela, que resolve dar uma chance. Logo ele começa a demonstrar atitudes estranhas, que levantam suspeitas em Andreia e sua melhor amiga, Margot, sobre ele realmente ser quem diz ser.

Awake, Mark Raso Um cataclisma de proporções globais repentinamente tira a habilidade dos seres humanos de dormirem. Matilda é, aparentemente, a única pessoa que não foi acometida por este grande mal. Sua mãe, Jill, uma ex-militar, usa sua experiência para manter a segurança da filha, diante de um mundo de pessoas desesperadas, irracionais e perigosas tomadas pela insônia.

Encaixe Perfeito, Hadrah Daeng Ratu Saski é uma blogueira de moda dedicada ao trabalho e a cuidar dos pais doentes. Ela namora um homem abusivo e controlador, que em breve será seu marido. Um dia, Saski conhece Rio, um sapateiro trabalhador e habilidoso. Conforme passam mais tempo juntos, percebem que tem muita coisa em comum e um sentimento nasce entre eles. Como todas as histórias de amor, a relação está fadada a contratempos.

Esquadrão Trovão, Ben Falcone Em Chicago, uma explosão de raios cósmicos ocorrida em 1983 transformou sociopatas e criminosos em vilões letais com superpoderes. Chamados de “malcriados” pela população, o grupo tem causado problemas para a cidade e os seres humanos normais não podem detê-los. Lydia e Emily, melhores amigas durante a infância e afastadas por muitos anos, se juntam para combater os vilões, depois que uma delas desenvolve uma fórmula capaz de fornecer poderes.

Ghost Lab, Paween Purijitpanya Wee e Gla são jovens médicos. No hospital onde trabalham, Gla constantemente gosta de trazer à tona histórias de fantasmas, enquanto Wee é categórico em dizer que não há suporte científico para a existência deles. Um dia, ambos veem o fantasma de um homem queimado no necrotério. Empolgado, Gla revela que tem estudado estes espíritos desde criança. Juntos, eles decidem realizar uma pesquisa para que consigam tornar os fantasmas visíveis para todas as pessoas.

O Último Mercenário, David Charhon Richard Brumère é um ex-agente do serviço secreto que se tornou um mercenário. Um dia, recebe uma mensagem que seu filho foi preso. Ao investigar, descobre que um traficante de armas está usando a identidade de seu filho e está prestes a fechar um acordo para vender uma arma secreta. Richard precisa capturar o impostor antes da arma cair nas mãos erradas e o país e seu filho serem colocados em perigo.

Por Trás da Inocência, Anna Elizabeth James Mary Morrison é uma autora de best-sellers que está com um bloqueio criativo. Ela contrata uma babá, Grace, para cuidar de seus filhos, enquanto tenta dar continuidade a um novo volume de sua famosa franquia. Conforme aprofunda em seu livro, seus sentimentos em relação a Grace se tornam obscuros. À princípio, ela pensa que seu marido, Tom, está a traindo com a babá. Então, Mary passa a questionar se sua paranoia seria ilusão ou realidade. Tudo fica mais assustador quando sua melhor amiga, Elaine, é encontrada morta.

Vozes e Vultos, Shari Springer e Robert Pulcini Em 1980, Catherine é uma artista em Manhattan que se vê obrigada a recomeçar quando o marido, George, recebe uma oferta de emprego como professor de universidade, em Hudson. O casal e a filha, Franny, se mudam para uma enorme e assustadora mansão no meio do nada. Não demora muito para que eventos estranhos aconteçam e Catherine descubra que seus antigos proprietários morreram no local.