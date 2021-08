7 filmes na Netflix que deixarão a semana leve e valem mais do que sessões de terapia e coaching

Se a semana começa difícil, se as demandas e obrigações cotidianas parecem infinitas, saiba que dar um tempo e se entregar aos pequenos prazeres, como assistir a um bom filme, pode deixar o dia mais leve, promissor e agradável. Pensando em nossos leitores, fizemos uma lista com sete filmes incríveis, de diferentes gêneros e países, mas todos capazes de levantar e dar aquele plus no astral. Na lista, apenas filmes aplaudidos pelo público e consagrados pela crítica. Destacam-se “A Última Nota” (2020), de Claude Lalonde; “Roman J. Israel, Esq”. (2017), de Dan Gilroy; e “Um Homem Entre Gigantes” (2015), dirigido por Peter Landesman. Os títulos estão listados por ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Última Nota (2020), Claude Lalonde Henry Cole é um aclamado pianista que se prepara para retornar aos palcos após uma pausa da carreira, motivada pela morte de sua mulher. As apresentações são ameaçadas por suas crises de ansiedade, que agora acontecem com mais frequência, e por sua notável confusão mental. A jornalista Helen Morrison, que deseja escrever um artigo sobre Cole, dá a ele incentivo e inspiração para voltar a tocar.

Paulo, Apóstolo de Cristo (2018), Andrew Hyatt Saulo de Tarso faz parte do exército romano e é conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruéis de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus e, a partir desse momento, passa a se chamar Paulo, tornando-se um dos apóstolos mais influentes do cristianismo. Por causa de sua conversão, Paulo se torna alvo do imperador Nero.

Roman J. Israel, Esq. (2017), Dan Gilroy Roman Israel é um advogado idealista e honesto, que está acostumado a ver o sócio levar o crédito por seu trabalho. Mas quando o sócio morre, Roman se vê obrigado a enfrentar uma mudança na carreira. Agora ele trabalha na companhia do ambicioso George Pierce e enfrenta uma crise moral ao ter que defender um homem acusado de homicídio.

Um Homem Entre Gigantes (2015), Peter Landesman Dr. Bennet Omalu é um patologista forense que diagnostica um severo trauma cerebral em um jogador de futebol americano. Com o passar do tempo, ele descobre que se trata de um mal comum entre os jogadores, resultado de repetidas concussões na cabeça. Determinado a mudar essa situação, ele resolve enfrentar a poderosa NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Steve Jobs (2015), Danny Boyle O filme biográfico irá retratar os bastidores do gênio que revolucionou a computação. O longa-metragem expõe o drama da paternidade não assumida de Steve Jobs por sua filha. Ainda mostra a prepotência, perfeccionismo e o lado visionário do fundador da Apple. A história se desenrola entre os três lançamentos dos produtos icônicos: Macintosh, NeXT e iMac.

Sully: O Herói do Rio Hudson (2016), Clint Eastwood Em 2009, logo após decolar do aeroporto em Nova York, o avião pilotado por Chesley “Sully” Sullenberger é atingido por uma revoada de pássaros. Em um ato de coragem, Sully consegue pousar no Rio Hudson, salvando a vida dos 150 passageiros que estavam a bordo. O piloto se torna um herói nacional, mas a companhia aérea, alegando que era possível voltar ao aeroporto, inicia uma investigação contra Sully.