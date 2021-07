10 grandes vinhos que custam até 44,90

Juan Cristóbal Shiraz

Encorpado e com acidez destacada, este vinho argentino é uma excelente pedida para o dia a dia. Produzido com uvas Syrah, apresenta uma leve picância, com notas de fruta vermelhas silvestres, especiarias e um toque de tabaco. Harmoniza bem com hambúrguer, pizzas, tapas, massas com queijo e tempurás.