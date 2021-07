4 filmes na Netflix para deixar 2021 mais leve

Com todas as dificuldades que assombraram o mundo no primeiro semestre, só nos resta torcer para que o resto do ano nos traga algum alívio. E, para deixar os dias um pouco mais leves, a Bula reuniu em uma lista quatro indicações de filmes do catálogo da Netflix. Entre os selecionados, destacam-se “Sementes Podres” (2018), de Kheiron; e “Up Among The Stars” (2018), de Zoe Berriatúa. Todos os longas foram bem-avaliados pela crítica especializada em cinema e pelos usuários. Estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Sementes Podres (2018), Kheiron Waël é um trambiqueiro que vive aplicando pequenos golpes em Paris. Quando um de seus golpes dá errado, ele se vê obrigado a trabalhar voluntariamente para Victor, que tem uma ONG que cuida de adolescentes excluídos do sistema escolar. Embora relutante no início, Waël logo se vê responsável por um grupo de seis adolescentes infratores. A convivência com os jovens transformará a vida do golpista.

Up Among The Stars (2018), Zoe Berriatúa Victor é um diretor de cinema passando por uma fase difícil: além de ter perdido a esposa recentemente, ele está desempregado e precisa cuidar sozinho de seu filho de 9 anos, Ingmar. Tudo isso faz com que Victor mergulhe em uma depressão. Seus únicos momentos de felicidade acontecem quando conta histórias para Ingmar, baseadas nos roteiros que ele sonha em dirigir no futuro. Juntos, eles visitam os lugares onde Victor deseja filmar suas histórias.

A Fabulosa Gilly Hopkins (2016), Stephen Herek Gilly Hopkins é uma incontrolável garota de 12 anos, que passa por diferentes lares adotivos durante a vida. Ao ser enviada para a estranha casa dos Trotters, ela arquiteta um plano para roubar dinheiro e fugir para encontrar sua mãe biológica. Mas, quando finalmente conhece sua verdadeira família, Gilly percebe o quanto sente falta de Maime Trotter, sua mãe adotiva. O filme é baseado no livro homônimo de Katherine Paterson.