5 filmes na Netflix para rir até chorar

Os filmes de comédia estão entre os preferidos dos usuários da Netflix. Mas, como o catálogo da plataforma de streaming é extenso, às vezes pode ser difícil escolher um filme que realmente provoque gargalhadas. Portanto, para ajudar os indecisos, a Revista Bula reuniu nessa lista os cinco filmes mais engraçados do catálogo do serviço de streaming. Entre eles, destacam-se “Toc Toc” (2017), de Vicente Villanueva; “Ela é Demais Pra Mim” (2010), de Jim Field Smith; “Como Perder um Homem em 10 Dias” (2010), de Donald Petrie; e “Debi e Loide — Dois Idiotas em Apuros” (1994), dirigido por Peter Farrelly. Os títulos estão classificados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Meu Nome é Dolemite (2019) Craig Brewer Nos anos 1970, o comediante Rudy Ray Moore torna-se um sucesso entre a população negra norte-americana. Inserindo piadas sujas e palavrões nas histórias que ouve na rua, ele cria Dolemite, seu personagem mais famoso. Decidido a ampliar seus horizontes, Rudy resolve fazer um filme independente sobre Dolemite. Mas, além das complicações para gravar o longa, ele enfrenta dificuldades para exibi-lo no circuito comercial.

Toc Toc (2017), Vicente Villanueva Nessa comédia espanhola, seis personagens com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) se reúnem na sala de espera de um psiquiatra milagroso, o dr. Palomero, que está atrasado. Com a ausência do profissional, eles entendem que terão que resolver seus problemas sozinhos. Dessa forma, a sala de espera se transforma numa terapia em grupo e os personagens vão se tornando amigos depois de tantos desabafos.

Família do Bagulho (2013), Rawson Marshall Thurber Após ter seu estoque de drogas roubado, o atrapalhado traficante David Clark fica devendo seu chefe. Como pagamento, ele deve contrabandear uma enorme quantidade de maconha do México. Para passar despercebido pela alfândega, ele contrata a stripper Rose para fingir ser sua esposa. A delinquente Casey e seu vizinho Kenny também participam do plano, passando-se por seus filhos. Assim, eles formam os Miller, uma família desequilibrada viajando de férias para o México.

Ela é Demais Pra Mim (2010), Jim Field Smith Kirk é um cara comum, com um emprego sem perspectivas e que nunca se deu bem com as mulheres. Por isso, ele desconfia da sorte quando Molly, uma garota linda e bem-sucedida, se apaixona por ele. Apesar de ser zombado por todos os amigos e de se sentir inseguro por achar que Molly é demais para ele, Kirk tenta achar uma maneira de fazer o relacionamento dar certo.

Superbad: É Hoje (2008), Greg Mottola Evan e Seth são dois amigos de infância que estão terminando o ensino médio. Para superarem a fama de nerds e perdedores antes da faculdade, eles decidem ir a uma festa organizada pelos populares da escola. Usando documentos falsos, eles compram bebidas alcoólicas para a festa. Mas, no caminho, Evan e Seth acabam chamando a atenção dos policiais Michaels e Slater e precisam encontrar uma forma de driblá-los.

