10 filmes esquecidos no tempo que você precisa assistir em 2021

A Revista Bula reuniu em um ranking dez grandes filmes que foram aclamados na época de lançamento, mas ficaram cada vez mais esquecidos com o passar do tempo. São longas de diretores consagrados — a maioria deles indicados ao Oscar — que promovem reflexões importantes, mas atualmente não recebem o devido reconhecimento. Se você ama cinema, com certeza não se arrependerá de assistir a nenhum deles. “Hardcore — No Submundo do Sexo” (1979), de Paul Schrader; “Viver e Morrer em Los Angeles” (1986), de William Friedkin; e “Um Convidado Bem Trapalhão” (1968), de Blake Edwards; são algumas das obras selecionadas pelos editores da Bula.

Planeta Terror (2007), Robert Rodriguez Depois que um gás biológico experimental é acidentalmente liberado em uma base militar dos Estados Unidos, as pessoas da região começam a se transformar em zumbis raivosos e canibais. Um grupo de sobreviventes, liderados pelo mecânico Wray e pela stripper Cherry, se reúne para lutar contra os zumbis, enquanto busca um lugar seguro para viver.

Ecos do Além (1999), David Koepp Tom Witzky é um pacato pai de família que não acredita em fenômenos sobrenaturais. Ao ser desafiado em uma festa, ele permite que sua cunhada, Lisa, o hipnotize. Ao acordar, Tom começa a ter visões com uma garota desaparecida, chamada Samantha. Convencido de que suas alucinações são reais, Tom sai em busca de Samantha, colocando em risco a própria vida e a segurança de sua família.

Uma História Real (1999), David Lynch Alvin Straight é um idoso que está com a saúde debilitada. Ao descobrir que seu irmão, com quem brigou há dez anos, também está doente, ele decide visitá-lo para fazer as pazes. Como não tem carteira de habilitação e não enxerga bem, Alvin resolve fazer a viagem — de mais de 500 km — pilotando um velho cortador de grama. Ao longo da jornada, ele faz amizades e surpreende as pessoas com sua história.

Oitavo Dia (1996), Jaco Van Dormael Georges tem síndrome de Down e vive em uma instituição psiquiátrica. Harry é um empresário bem-sucedido, mas infeliz na vida pessoal, pois foi abandonado pela esposa, que também levou embora os dois filhos. Nervoso e distraído com sua situação, ele quase atropela Georges, que está fugindo da clínica. Harry tenta se livrar de Georges, mas não consegue. Ao longo do dia, uma amizade especial nasce entre os dois.

Minha Amada Imortal (1994), Bernard Rose Após a morte de Ludwig Von Beethoven, um de seus grandes amigos, Anton Felix Schindler, decide cumprir o último desejo do maestro, que deixou tudo em seu testamento para uma mulher chamada apenas de “Amada Imortal”. Contra a vontade da família, Anton inicia uma jornada para descobrir quem era a amada de Beethoven, revisitando todas as mulheres que marcaram a vida do compositor.

Viver e Morrer em Los Angeles (1986), William Friedkin Quando seu parceiro de trabalho é assassinado, o impulsivo agente do Serviço Secreto Richard Chance jura vingança ao falsário Eric Masters. Junto com seu novo colega, John Vukovich, ele traça um plano para prender o bandido. Mas o desejo de justiça de Chance acaba se tornando uma obsessão e ele começa a usar métodos ilegais para descobrir o paradeiro de Masters, o que desagrada Vukovich.

Depois de Horas (1985), Martin Scorsese Paul Hackett, um operador de computadores de Nova York, está cansado de seu trabalho e de sua vida solitária. Ao visitar um café, ele conhece a bela Marcy, que o convida para visitá-la em outro momento. Animado com a possibilidade de ficar com Marcy, Paul decide ir até o apartamento dela, mas a noite se transforma numa sequência de eventos desastrosos. A maré de azar vai crescendo, até que Paul é confundido com um criminoso e passa a ser perseguido.

Um Homem Fora de Série (1984), de Barry Levinson Desde criança, Ray Robbs demonstra um talento natural para jogar beisebol. Aos 19 anos, ele consegue uma indicação para jogar no Chicago Cubs, mas perde a oportunidade quando sofre um acidente traumático. Anos depois, Roy retorna ao beisebol pelo fracassado New York Knights. Mesmo sendo considerado velho para o esporte, ele se destaca como um dos melhores jogadores da liga, despertando a ira de alguns inimigos.

Hardcore — No Submundo do Sexo (1979), Paul Schrader Jake Van Dorn é um empresário conservador do interior dos Estados Unidos. Em uma viagem para a convenção de jovens da igreja, a filha adolescente de Van Dorn, Kristen, desaparece. Ele contrata um detetive particular para encontrar a garota e, dias depois, descobre que Kristen participou da gravação de um filme pornográfico. Para trazer a filha de volta para casa, Van Dorn decide se infiltrar no submundo da pornografia.