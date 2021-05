10 filmes novos na Netflix para recuperar a esperança na humanidade

Com todas as notícias trágicas que vemos e maldades que presenciamos, fica difícil acreditar na humanidade. Mas, o altruísmo e a lealdade de alguns servem como incentivo para que a descrença não nos assole totalmente. Afinal, dizem que existem muito mais pessoas boas do que ruins no mundo, nós só não ouvimos falar delas com frequência. Para os espectadores que gostam de histórias inspiradoras, a Bula reuniu em uma lista filmes que narram a vida de homens e mulheres que, apesar das dificuldades, lutaram pelos seus sonhos e pelo que acreditavam ser correto. Entre os selecionados, destacam-se “A Escavação” (2021), de Simon Stone; “37 Segundos” (2020), de Hikari; e “O Menino que Descobriu o Vento” (2019), de Chiwetel Ejiofor. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Escavação (2021), de Simon Stone Às vésperas da Segunda Guerra mundial, a viúva Edith contrata um arqueólogo escavador para explorar sepultamentos ancestrais em sua propriedade. Ao longo da escavação, o homem descobre que há muitos artefatos históricos e valiosos enterrados na terra de Edith. Com as descobertas, a vida dos dois muda completamente e eles se tornam alvo de pessoas ambiciosas. O longa é baseado em fatos, narrados no livro homônimo de John Preston.

37 Segundos (2020), Hikari Yuma Takada é uma mulher de 20 e poucos anos que tem paralisia cerebral e vive sob o domínio da mãe superprotetora. Ela sonha em se tornar uma artista consagrada de mangás, mas sua editora diz que faltam aventuras em suas histórias. Para se inspirar, Yuma decide ir além de sua condição e viver intensamente. Nessa jornada, ela faz amizades, vive experiências inesquecíveis e descobre o amor.

O Grande Passo (2020), Sooni Taraporevala Nishu e Asif, dois garotos que moram na favela, são descobertos por um renomado professor de balé, que os convida para ingressar em uma importante companhia de dança. Os amigos percebem que realmente têm talento e desejam continuar, mas precisam enfrentar o preconceito de suas famílias, que são muito religiosas. Além disso, eles devem aprender a lidar com a rejeição dos colegas, que são ricos.

Professor Polvo (2020), Pippa Ehrlich e James Reed O documentário reúne as filmagens de Craig, um homem que, debilitado pela fadiga adrenal, começou a mergulhar em meio a uma floresta subaquática gelada na África. À medida que a água fria o revigorava, ele passou a filmar suas incursões submarinas, especialmente um polvo que chamou sua atenção. Visitando a toca do animal todos os dias, ele ganhou a confiança do polvo, fazendo uma nova amizade improvável. “Professor Polvo” ganhou o Oscar 2021 de Melhor Documentário.

Rosa e Momo (2020), Edoardo Ponti Madame Rosa é uma sobrevivente do holocausto que vive na costa italiana e abre uma creche em sua casa, onde educa filhos de prostitutas, com a intenção de dar às crianças alguma perspectiva de vida. Ela sofre uma tentativa de assalto de um pequeno garoto senegalês, Momo, e decide levá-lo para sua própria casa. Aos poucos, Rosa e Momo se tornam uma família. O longa marca o retorno de Sophia Loren aos cinemas.

O Menino que Descobriu o Vento (2019), Chiwetel Ejiofor Aos 13 anos, William Kamkwamba, do Malawi, ganhou fama em seu país em 2007, ao construir uma turbina de vento geradora de energia. A região onde William morava foi assolada por uma seca que devastou a plantação de sua família. Estudando sozinho e utilizando materiais improvisados, ele criou um projeto para fornecer água encanada e eletricidade ao seu vilarejo, privilégios aos quais a população do Malawi não tinha acesso.

O Banqueiro da Resistência (2018), Joram Lürsen Durante a ocupação nazista em Amsterdã, os irmãos Walraven e Giis van Hall, insatisfeitos com a situação ditatorial no país, decidem criar um fundo para subsidiar a resistência holandesa ao nazismo. Eles arquitetam um esquema muito bem elaborado, que frauda o sistema bancário holandês sem alertar as autoridades. Mas para isso, os irmãos arriscam sua própria segurança e a vida de suas famílias.

Homem — Absorvente (2018), R. Balki O filme conta a história real de Arunachalam Muruganantham, o homem que inventou uma máquina que produz absorventes femininos baratos, para que as mulheres mais pobres da Índia pudessem ter acesso ao produto. Nas regiões rurais do país, a menstruação era vista como um tabu e Arunachalam enfrentou o preconceito e as dificuldades até se transformar em um homem de sucesso.