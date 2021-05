10 filmes que são diamantes escondidos na Netflix, perfeitos para o fim de semana

Com milhares de produções no catálogo, a Netflix apresenta em sua página inicial apenas aquelas que o espectador provavelmente irá gostar, com base em tudo que a pessoa já assistiu. Nesse processo, grandes obras do cinema ficam escondidas e não recebem o merecido prestígio. Para ajudar os cinéfilos, a Bula reuniu em uma lista dez desses filmes, ideais para o final de semana. Entre os filmes selecionados, destacam-se “A Sun” (2019), de Mong-Hong Chung; “O Vazio do Domingo” (2018), de Ramón Salazar; e “Dunkirk” (2017), de Christopher Nolan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

Assunto de Família (2018), Hirokazu Kore-eda Depois de cometerem alguns furtos, Osamu e seu filho Shota se deparam com uma garotinha abandonada. Mesmo relutantes, eles abrigam a garota e a esposa de Osamu concorda em cuidar dela. Embora a família seja pobre e roube para sobreviver, todos vivem felizes juntos. Até que a justiça descobre os segredos que eles escondem. O filme foi o ganhador da Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes, em 2018.

O Vazio do Domingo (2018), Ramón Salazar Chiara foi abandonada por sua mãe biológica, Anabel, há três décadas. Um dia, ela decide procurar pela mãe e lhe propõe algo inusitado: que as duas passem dez dias juntas em uma vila remota entre a Espanha e a França. Anabel aceita e o convite e, a partir desse encontro, o filme destrincha a relação dessas duas mulheres que, apesar de serem mãe e filha, não se conectam há muitos anos.

A Garota Dinamarquesa (2015), Tom Hooper O filme conta a história real de Lili Elbe, que nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a fazer uma cirurgia de mudança de gênero. Na década de 1920, Einar casa-se com Gerda, que era pintora. Gerda decide vesti-lo como mulher para uma de suas pinturas. Einar gosta da experiência e começa a mudar sua aparência, passando a se chamar de Lili Elbe. A esposa, ainda que relutante, entende o desejo do amado e resolve apoiá-lo na transição.

A Livraria (2017), Isabel Coixet No fim da década de 50, a viúva Florence Green, recém-chegada em uma cidade do interior da Inglaterra, decide reconstruir sua vida e abrir uma livraria. Mas, sua iniciativa é vista com maus olhos pela população local, que é muito conservadora e passa a desconfiar de tudo que Florence faz. Mesmo sendo alvo da hostilidade de parte das pessoas, ela resolve lutar pela permanência do seu negócio. O longa é baseado no livro homônimo de Penelope Fitzgerald, lançado em 1978.

Dunkirk (2017), Christopher Nolan Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados da Bélgica, Inglaterra e França são cercados pelo exército alemão nas praias de Dunkirk. Sob cobertura aérea e terrestre das forças britânicas, eles esperam ser resgatados. O filme acompanha três momentos diferentes da operação. No céu, o piloto Farrier tenta destruir um avião inimigo; em alto mar, sr. Dawson leva seu barco de passeio para ajudar no resgate; e na praia, o soldado Tommy faz de tudo para escapar com vida.

Monsieur & Madame Adelman (2017), Nicolas Bedos Victor, um escritor amador, se apaixona por Sarah, uma estudante de literatura. Com a ajuda da namorada, ele finalmente alcança o reconhecimento que sempre sonhou. Os dois se casam e vivem juntos por 45 anos, superando todas as dificuldades, brigas e traições. Quando Victor morre, Sarah é abordada por um jornalista que deseja contar a história do escritor a partir do olhar da mulher que sempre o acompanhou.

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Daniel Mantovani é um escritor argentino que recebeu a maior das láureas: o Prêmio Nobel de Literatura. Radicado há 40 anos da Europa, ele é convidado para voltar à sua cidade natal, a pequena Salas, para receber o título de Cidadão Ilustre. Ainda que Daniel tenha um certo desprezo pelo povoado onde nasceu, ele aceita o convite. Mas, sua visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.

Um Homem Entre Gigantes (2015), Peter Landesman Dr. Bennet Omalu é um patologista forense que diagnostica um severo trauma cerebral em um jogador de futebol americano. Com o passar do tempo, ele descobre que se trata de um mal comum entre os jogadores, resultado de repetidas concussões na cabeça. Determinado a mudar essa situação, ele resolve enfrentar a poderosa NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (2004), Tim Burton Na juventude, Edward Bloom resolve deixar sua pequena cidade, no Alabama, para dar a volta ao mundo. Em seu percurso, ele vive aventuras surpreendentes. Anos mais tarde, no dia do casamento de seu filho, William, ele conta alguns dos episódios fantásticos que viveu, fascinando a todos. Mas, William acredita que o pai está mentindo e resolve investigar a veracidade das histórias contadas por ele.

Bônus