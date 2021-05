10 filmes novos e reconfortantes na Netflix para esquecer os problemas e aquecer o coração em 2021

King of Peking (2018), Sam Voutas

Após o divórcio, Big Wong cria sozinho seu único filho, Little Wong. Unidos, os dois viajam pelos vilarejos da China com um cinema móvel, exibindo filmes hollywoodianos da década de 1990. Com graves problemas financeiros, Big Wong começa a gravar filmes piratas em DVD e consegue enriquecer em pouco tempo, sendo chamado de “o rei de Pequim”. Mas com o passar do tempo, ele desenvolve uma crise de consciência por dar um mau exemplo a Little Wong.