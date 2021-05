10 suspenses na Netflix que levam a agonia a um nível totalmente novo

À Espreita do Mal (2019), Adam Randall

Em “À Espreita do Mal”, um garoto de 12 anos desaparece durante um passeio de bicicleta. O investigador Greg Harper está à frente do caso e, enquanto tenta descobrir pistas, precisa lidar com seus problemas conjugais com a esposa, Jackie. Além de toda tensão, Greg percebe que uma presença maligna está em sua casa, ameaçando a vida de seu filho adolescente. Greg começa a desconfiar que o espírito tem alguma ligação com o garoto desaparecido.