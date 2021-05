10 filmes na Netflix com tantas reviravoltas que farão sua cabeça entrar em colapso

A Bula reuniu em uma lista de ótimos filmes da Netflix que são cheios de reviravoltas. Estes longas brincam com as expectativas do espectador e vão te levar a criar inúmeras teorias, fazendo com que sua mente entre em colapso momentaneamente. Foram considerados apenas produções de suspense que tiveram boas avaliações em sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre elas, destacam-se “Oxigênio” (2021), de Alexandre Aja; “Durante a Tormenta” (2019), de Oriol Paulo; e “Neve Negra” (2017), dirigido por Martín Hodara. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Eu me Importo (2021), J. Blakeson Marla Grayson é uma mulher que ganha a vida tornando-se guardiã legal de idosos ricos. Alegando que essas pessoas são incapacitadas mental e fisicamente, ela ganha o direito de ser tutora delas. Marla pensa ter encontrado a nova vítima perfeita: uma viúva sem filhos ou outros parentes próximos. Mas, ao tentar enganar a velhinha, Marla descobre que ela é mais lúcida do que aparenta e tem contatos perigosos na máfia.

Oxigênio (2021), Alexandre Aja O filme acompanha uma mulher que, ao acordar, percebe que está presa dentro de uma câmara criogênica. Ela não se lembra de quem é e nem de como foi parar ali. O nível de oxigênio está diminuindo aos poucos e ela sabe que precisa encontrar uma forma de se libertar. Para isso, ela precisa agir com calma, tentando reconstruir as memórias de seu passado.

The Soul (2021), Cheng Wei-hao Em um cenário futurístico, o promotor Liang Wenchao e sua mulher, a policial A-Bao, estão em busca de informações sobre a misteriosa morte de um grande empresário, conhecido como Mr. Wang. Todos os parentes próximos do magnata tinham motivações fortes para matá-lo, mas Mr. Wang estava com uma doença em estágio avançado e provavelmente morreria em pouco tempo. Enquanto investigam o caso, Liang e A-Bao precisam lidar com seus próprios desafios pessoais, já que o promotor está doente.

Fuja (2020), Aneesh Chaganty Chloe é uma adolescente que usa cadeira de rodas e possui vários problemas de saúde. Por conta de suas limitações, ela é educada em casa pela mãe, Diane, e nunca tem contato com o mundo exterior. Com o passar do tempo, Chloe amadurece e percebe o comportamento estranho de Diane. Ao vasculhar alguns documentos, ela descobre segredos perigosos e começa a desconfiar das verdadeiras intenções de sua mãe.

Badla (2019), Sujoy Ghosh Naina Sethi é uma jovem empresária muito bem-sucedida que acorda trancada em um quarto de hotel ao lado de seu amante, que está morto. Sem conseguir se lembrar do que aconteceu, ela é acusada de assassinato. No intuito de provar sua inocência, Naina contrata Badla Gupta, o melhor e mais caro advogado criminalista. “Badla” é inspirado no filme “Um Contratempo”, também disponível na Netflix.

Durante a Tormenta (2019), Oriol Paulo Uma intensa tempestade causa interferência entre dois tempos paralelos: 1989 e o presente. Ao adentrar no passado, a enfermeira Vera salva a vida de uma criança que morou na mesma casa que ela, em 1989, e estava destinada a morrer. Mas, ao mudar o destino do garoto, Vera também altera a própria vida. Com o fim da tempestade, ela volta ao presente. Mas, nessa nova realidade, ela não conhece seu marido e nunca teve sua filha.

O Informante (2019), Andrea Di Stefano Peter Koslow é um ex-soldado que trabalha como informante para o FBI. Após falhar em uma missão, ele cumpre pena por homicídio culposo. A oportunidade de limpar seu nome aparece quando ele recebe uma nova proposta do FBI: infiltrar-se numa prisão de alta segurança para se aproximar de General, um gângster de origem polaca que controla o tráfico de drogas em Nova York de dentro da cadeia.

O Aviso (2018), Daniel Calparsoro Jon é um gênio incompreendido da matemática diagnosticado com esquizofrenia. Ao sair para comprar bebidas, ele presencia um assalto na loja de conveniência e seu amigo, David, morre. Comovido com a morte do amigo, Jon passa a investigar a ligação entre os roubos que já aconteceram no mesmo local e percebe um padrão matemático entre eles. Seu foco, agora, é impedir que o próximo crime ocorra.