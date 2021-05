5 bons vinhos brasileiros que custam até 50 reais

Casa Valduga Origem Merlot

Do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, este vinho Merlot resgata as origens da vinícola Casa Valduga. No olfato, predominam as notas de frutas vermelhas e pretas, como framboesa e ameixa. É igualmente frutado no paladar, com acidez equilibrada, e harmoniza bem com carnes vermelhas grelhadas, pizzas, massas e aperitivos.