10 filmes calmantes na Netflix para assistir, relaxar e esquecer de tudo

Mãe e Muito Mais (2019), Cindy Chupack

Após serem esquecidas no Dia das Mães, as amigas Carol, Gillian e Helen decidem viajar para Nova York, a fim de se reconectarem com seus filhos. Elas chegam sem aviso prévio e são recepcionadas com surpresa pelos filhos, que estão atarefados e não têm como passar um tempo com as mães. Sentindo-se frustradas, elas percebem que podem aproveitar a viagem de outra forma e resolvem se divertir por Nova York.