10 ótimas séries novas da Netflix para descansar e esquecer de tudo

O Clube das Babás (2020), Rachel Shukert

As melhores amigas Kristy, Mary-Anne, Claudia, Stacey e Dawn decidem criar um novo negócio na cidade de Stoneybrook: o Clube das Babás. A ideia delas é cuidar de crianças enquanto os pais trabalham ou se divertem fora de casa. Ao mesmo tempo em que tentam lidar com os desafios do empreendimento, as amigas enfrentam problemas pessoais e familiares típicos da adolescência.