Os 10 filmes de terror mais bizarros de todos os tempos

3 — House (1977), Nobuhiko Obayashi

A pequena Gorgeous está decepcionada com o pai, que arrumou uma nova namorada, e decide passar as férias de verão com uma tia distante, chamada Linda, que mora no campo. Ela convida seus cinco melhores amigos para acompanhá-la na viagem. Logo após chegarem, as crianças começam a ser perseguidas e mortas por seres sobrenaturais. Segundo o diretor, as situações do filme foram pensadas a partir dos pesadelos de sua filha.