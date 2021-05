Os 10 melhores animes românticos de todos os tempos

Desde a década de 1980, com o sucesso de “Cavaleiros do Zodíaco”, a cultura pop japonesa vem se fortalecendo no Brasil e hoje o país está entre os que mais assistem animes no mundo. Para os fãs das animações do Japão, a Bula reuniu em uma lista as melhores do gênero romance. A seleção foi realizada de acordo com uma enquete, realizada na web, que obteve mais de 680 mil votos. Todos os seriados foram baseados em mangás homônimos que já faziam sucesso. Entre os mais votados, estão “Maid Sama!” (2011), de Hiroaki Sakurai; “Akatsuki no Yona” (2014), de Kazuhiro Yoneda. Os longas, “Your Name” (2017), de Makoto Shinkai, e “A Voz do Silêncio” (2016), de Naoko Yamada; estão disponíveis na Netflix.

1 — Snow White with the Red Hair (2015), Masahiro Andō Shirayuki é uma habilidosa fitoterapeuta que vive no país de Tanbarun e possui um cabelo vermelho e brilhante incomum. Ela chama a atenção de Raj, o arrogante príncipe do reino, que a escolhe para ser sua concubina. Revoltada, Shirayuki corta seus cabelos e foge para o reino vizinho, Clarines. Ao chegar, ela é abrigada por Zen, que se dispõe a ajudá-la a enfrentar Raj.

2 — Maid Sama! (2011), Hiroaki Sakurai O Colégio Seika, que antigamente era uma escola para garotos imprudentes, agora é um colégio misto. Mas, a quantidade de alunas ainda é pequena e Misaki Ayuzawa se esforça para que as garotas tenham os mesmos direitos na instituição. Presidente do conselho, ela é famosa por ser muito rígida, mas esconde de todos que trabalha em um café para ajudar a família. Usui, um aluno popular, descobre o segredo de Misaki e começa a frequentar o café para se aproximar dela.

3 — Kamisama Kiss (2013), Akitaro Daichi Namami é uma garota que sofre pelas más atitudes do pai, que acumulou dívidas de jogo. Sem ter como pagar um aluguel, ela perambula pelas ruas, mas tem um bom coração e ajuda a todos. Como recompensa de suas boas ações, ela ganha uma casa de um homem misterioso. Ao chegar no local, ela descobre que se trata de um santuário, do qual ela será a nova divindade. Namami abraça a nova missão, mas se apaixona por um dos guardiões, o que é proibido.

4 — Your Name (2017), Makoto Shinkai Mitsuha é uma garota no ensino médio que mora na cidade de Itomori, em uma região rural do Japão. Entediada com a vida no campo, ela sonha em mudar-se para Tóquio. Misteriosamente, ela começa a trocar de corpo com Taki, um estudante de Tóquio. Enquanto ela o ajuda a se aproximar de uma colega, ele a ensina a ser popular na escola. Os dois acabam se apaixonando, mas quando Taki vai até a aldeia de Mitshua para conhecê-la, descobre que ela já morreu.

5 — Akatsuki no Yona (2014), Kazuhiro Yoneda Yona é a única princesa do reio de Kouka e leva uma vida luxuosa e sem preocupações. Mas tudo muda quando Yona presencia o assassinato de seu querido pai. Além disso, o homem que matou o rei é Soo-won, o primo por quem Yona sempre foi apaixonada. Contando apenas com seu guarda-costas, Yona foge em busca dos quatro dragões que podem ajudá-la a salvar o reino da maldade de Soo-won.

6 — Ao Haru Ride (2014), Takahiro Miki Futaba Yoshioka não tinha nenhuma amiga no ensino fundamental, porque muitos garotos gostavam dela. Mas ela não se importava com nenhum deles, a não ser Kou Tanaka, o colega de classe por quem ela era apaixonada. Agora no ensino médio, Futaba está determinada a evitar todos os meninos, agindo da mesma forma grosseira que eles. O que ela não esperava era reencontrar Kou, que agora tem uma atitude totalmente indiferente a ela.

7 — Kimi ni Todoke (2009), Hiro Kaburagi Sawako sempre foi temida e incompreendida por ser parecida com a personagem de um filme de terror. Os boatos na escola dizem que ela vê fantasmas, mas ela é uma garota normal que gostaria de fazer amigos. As coisas mudam quando Kazehaya, o garoto mais popular da escola, se aproxima dela. Devido à amizade de Kazehaya, Sawako cria coragem para se soltar e conversar com outros colegas de classe.

8 — Your Lie in April (2014), Kyōhei Ishiguro Kousei é um pianista prodígio que ficou conhecido após vencer uma competição musical. Mas, quando sua mãe morre, ele tem um colapso mental e deixa de escutar o som do piano, mesmo que sua audição seja perfeita. Kousei abandona a música e perde toda a alegria. Sua situação muda quando ele conhece Kaori, uma violinista excêntrica e divertida que o incentiva a voltar a tocar.

9 — Fruits Basket (2001), Akitaro Daichi Após a morte da mãe, a estudante Tohru decide morar sozinha em uma barraca. Ela não conta a ninguém, pois não quer preocupar amigos e familiares. Depois de um deslizamento de terra, ela é abrigada por Yuki, um colega de classe. Com o passar do tempo, Tohru descobre que a família de Yuki carrega uma maldição e todos podem se transformar em animais do horóscopo chinês. Ela promete guardar o segredo e assim conquista a confiança deles.