10 melhores séries que estreiam na Netflix em maio de 2021

Entre as dezenas de novidades que serão adicionadas ao catálogo da Netflix este mês, a Bula reuniu em uma lista as dez melhores séries. Algumas são estreias aguardadas pelos assinantes, como o seriado de heróis “O Legado de Júpiter” (2021), de Steven S. DeKnight, que veio para competir com as produções da Marvel e da DC Comics. Outros lançamentos dão continuidade às séries amadas pelos espectadores, como a quinta temporada de “Lúcifer” (2021), de Tom Kapinos e Joe Henderson; e o desfecho de “O Método Kominsky” (2021 — 3ª Temporada), dirigido por Chuck Lorre. Os títulos estão organizados por ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Caminho do Céu (2021), Kim Sung Ho Geu-Roo é uma jovem com síndrome de Asperger. Ela trabalha na empresa da família, “Move To Heaven”, com a função de organizar os objetos deixados por pessoas que morreram. Quando o próprio pai de Geu-Roo morre, o irmão dele, Sang-Koo, chega para ajudá-la a cuidar da empresa. Sang-Koo é um homem frio, um lutador marcial que passou um tempo na prisão. Mas Geu-Roo consegue enxergar o lado bom do tio.

Eu Vi (2021 — 3ª Temporada), Jan Pavlacky Nesta série, diferentes pessoas narram experiências sobrenaturais que viveram, enquanto as histórias são encenadas por atores. Abduções, aparições de espíritos, possessões demoníacas, ocultismo, lendas urbanas e outros fenômenos que não podem ser explicados pela ciência são explorados em detalhes ao longo dos episódios. Na 3ª Temporada, seis convidados contam novas histórias assustadoras.

Família Upshaw (2021), Sheldon Epps A série acompanha uma família negra de Indiana, que batalha para viver e pagar as contas, sempre com bom humor. O atrapalhado Bennie é o chefe da família Upshaw e dono de uma oficina. Lucretia é cunhada de Bennie e sócia do negócio. Os dois vivem brigando, pois Lucretia acredita que sua irmã merecia um marido melhor, mas acabam se suportando para manter a família unida e a oficina funcionando.

Love, Death & Robots: Volume 2 (2021), Tim Miller A série animada possui episódios com histórias independentes, todos com menos de 20 minutos de duração e produzidos por diferentes elencos e equipes. Cada animação tem em comum três temas: amor, morte e robôs. As narrativas misturam ficção científica, fantasia e terror e abordam temas importantes na atualidade, como o avanço da tecnologia, sexismo, intolerância e violência.

Lúcifer (2021 — 5ª Temporada, Parte 2), Tom Kapinos e Joe Henderson Lúcifer Morningstar, também conhecido como Senhor do Inferno, e decide abandonar seu trono no Inferno para viver em Los Angeles, onde abre sua própria boate. Bonito e inteligente, Lúcifer tem o poder de arrancar confissões das pessoas e decide usar sua habilidade para ajudar a polícia local. Ele trabalha ao lado da detetive Chloe Decker, por quem acaba se apaixonando. A 5ª temporada acompanha o surgimento de Miguel, irmão gêmeo que tem o objetivo de roubar a vida de Lúcifer.

O Legado de Júpiter (2021), Steven S. DeKnight A série acompanha os primeiros super-heróis do mundo, que receberam seus poderes na década de 1930 e lutaram bravamente para proteger os Estados Unidos. Hoje, são reverenciados como “A Guarda Anciã”, enquanto seus filhos vivem como celebridades irresponsáveis. Quando um super-herói assume o governo, os filhos dos guerreiros lendários precisam escolher entre apoiar o novo regime ou honrar o legado de seus pais. A série é adaptada da HQ homônima de Mark Millar e Frank Quitely.

O Método Kominsky (2021 — 3ª Temporada), Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice. Na terceira última temporada, Sandy precisa encarar seus desafios sozinho, sem a ajuda de Norman.

O Mito de Sísifo (2021), Jin Hyuk Han Tae-sul é um engenheiro brilhante, cofundador da Quantum and Time Company. Graças a suas invenções geniais, a empresa se tornou mundialmente conhecida. Gang Seo-hae é uma guerreira e atiradora de elite do futuro. Sua missão é voltar ao tempo presente para salvar Han Tae-sul da morte e impedir que ele crie uma máquina capaz de lançar pessoas e coisas ao passado, inclusive bombas nucleares.

Outlander (2021 — 5ª Temporada), Ronald D. Moore A série é baseada nos livros da autora Diana Gabaldon. A trama acompanha Claire, uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Após o fim do conflito, ela viaja com o marido, com o objetivo de se reaproximarem. Durante um passeio, Claire encontra um portal do tempo e é transportada para a Escócia de 1743. Nessa nova realidade, Claire se apaixona pelo jovem guerreiro escocês Jamie Fraser. Na 5ª Temporada, Claire e Jamie vivem nos Estados Unidos e a Revolução Americana está prestes a começar.