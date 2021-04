10 ótimos filmes escondidos para assistir na Netflix em 2021

Herbert (2016), Thomas Stuber

Herbert é um ex-campeão de boxe alemão. Com a carreira em decadência, ele se vê obrigado a trabalhar como segurança e cobrador de dívidas para um agiota. Sua única alegria é treinar Eddy, uma promessa do boxe. Após ser diagnosticado com um câncer em estágio terminal, Herbert tenta reatar os laços com Sandra, a filha que ele abandonou. Mas, muitos anos se passaram, e Sandra rejeita as aproximações do pai.