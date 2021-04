10 belos filmes da Netflix que vão colorir o seu dia

Sparkle: O Brilho de Uma Estrela (2012), Salim Akil

Nos anos 1960, a música negra toma conta dos Estados Unidos com a ascensão da gravadora Motown. Sparkle, uma jovem compositora, convence as irmãs, Delores e Sister, a se apresentarem com ela na noite de Detroit. Logo elas se tornam um sucesso e atraem as gravadoras, mas precisam esconder a carreira da mãe, que é religiosa e conservadora. Com o passar do tempo, as armadilhas da fama ameaçam destruir a união da família.