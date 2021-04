10 melhores filmes novos para ver em abril na Netflix

Se você é faz parte do grupo de assinantes da Netflix que já se cansou de assistir aos mesmos filmes repetidamente, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas opções de longas que estão disponíveis no serviço de streaming, todos lançados recentemente. Além de serem novas, as produções selecionadas foram bem avaliadas em sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre elas, estão a comédia apocalíptica “Amor e Monstros” (2021), Michael Matthews; o drama “Um Inverno em Nova York” (2019), de Lone Scherfig; e a animação “Peter Rabbit” (2018), de Will Gluck. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amor e Monstros (2021), Michael Matthews Após monstros gigantes assumirem o controle da terra, os humanos sobreviventes passaram a viver em colônias no subsolo. Sete anos depois do apocalipse, Joel Dawson consegue entrar em contato com Aimee, sua namorada da época da escola, via rádio. A colônia de Aimee está a alguns quilômetros de distância e Joel resolve voltar à superfície para reencontrá-la, apesar de todos os perigos e monstros que o aguardam no caminho.

Homunculus (2021), Takashi Shimizu Susumu Nakoshi já trabalhou em uma grande companhia financeira, mas agora vive nas ruas e dorme dentro de um carro. Ele conhece um estudante de medicina chamado Manabu Ito, que procura voluntários para participar de um procedimento cirúrgico arriscado, conhecido como “trepanação”. Susumu aceita participar apenas pelo dinheiro, mas a cirurgia desperta seu sexto sentido e ele ganha o poder de enxergar o lado obscuro das pessoas. O filme é baseado no mangá homônimo de Hideo Yamamoto.

Radioactive (2021), Marjane Satrapi O filme narra a vida da cientista Maria Curie. Subestimada por ser mulher, ela encontra dificuldades em conseguir apoio para suas experiências. Ao conhecer Pierre Currie, ela se surpreende por ele admirar seu trabalho, o que a deixa lisonjeada. Os dois começam a pesquisar juntos e, posteriormente, iniciam um relacionamento amoroso. Pierre e Marie Curie criam a Teoria da Radioatividade e descobrem dois elementos químicos: o Polônio e o Rádio.

Tudo por Ela (2021), Ryūichi Hiroki Rei é apaixonada pela amiga de infância, Nanae, mas elas deixaram de se falar há anos. Quando retomam o contato, Rei descobre que Nanae está sendo abusada e violentada pelo marido. Então, Rei decide matar o esposo da amiga e as duas fogem para recomeçar a vida em outro lugar. Durante o trajeto, a culpa pelo assassinato gera sentimentos conflitantes e ameaça arruinar o relacionamento delas.

Upgrade (2021), Leigh Whannell Em um futuro próximo, a tecnologia controla quase todos os aspectos da vida humana. Gray é tecnofóbico, mas após passar por um trauma que o deixou tetraplégico e tirou a vida de sua mulher, ele aceita receber um chip com inteligência artificial, chamado “STEM”. O chip devolve a Gray os movimentos do corpo e dá a ele habilidades de luta e força. Gray decide usar seus novos talentos para se vingar dos responsáveis pela morte de sua mulher.

Coda (2020), Claude Lalonde Henry Cole é um aclamado pianista que se prepara para retornar aos palcos após uma pausa da carreira, motivada pela morte de sua mulher. As apresentações são ameaçadas por suas crises de ansiedade, que agora acontecem com mais frequência, e por sua notável confusão mental. A jornalista Helen Morrison, que deseja escrever um artigo sobre Cole, dá a ele incentivo e inspiração para voltar a tocar.

Um Inverno em Nova York (2019), Lone Scherfig Clara é uma jovem mãe em busca de recomeço. Fugindo do marido abusivo, ela sai de casa com os dois filhos no carro, em direção a Nova York. Quando o veículo é rebocado, eles são resgatados das ruas por Alice, uma jovem que leva Clara e as crianças para um abrigo de emergência. Aos poucos, Clara recebe ajudas inesperadas de estranhos e começa a vislumbrar um novo futuro para sua família.

O Primeiro Homem (2018), Damien Chazelle O filme conta a história de Neil Armstrong, primeiro astronauta a pisar na lua, em 1969. Trabalhando como piloto de testes da Aeronáutica Americana, ele se inscreve para ser um dos pilotos da NASA e consegue uma das vagas. Enquanto passa anos se preparando para a viagem espacial, mudanças ocorrem em sua vida profissional e a perda de uma de suas filhas, Karen, testa seus limites emocionais.