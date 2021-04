10 séries novas e alegres da Netflix para fazer você sorrir em 2021

Eu Nunca… (2020), Mindy Kaling e Lang Fisher

Devi é uma adolescente americana com descendência indiana que tenta equilibrar seus desejos com as exigências de sua rígida mãe. Impopular na escola, ela se apaixona logo pelo garoto mais cobiçado, o atleta Paxton. Enquanto faz de tudo para chamar a atenção de Paxton, Devi acaba magoando as pessoas que ela mais ama. A série é inspirada em momentos reais da vida da comediante Mindy Kaling.