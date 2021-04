15 melhores filmes para assistir em 2021 na Netflix

Na Netflix é possível encontrar alguns dos melhores filmes da história do cinema, dos clássicos aos longas mais recentes e aclamados. Para os leitores que desejam saber o que realmente vale a pena assistir ao longo deste ano, a Bula reuniu em uma lista 15 ótimas indicações que valem cada minuto do seu tempo. A seleção reuniu as produções com melhores avaliações da crítica especializada e com notas mais altas em sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre as escolhidas, destacam-se “Os 7 de Chicago” (2020), de Aaron Sorkin; “Django Livre” (2013), de Quentin Tarantino; e “A Lista de Schindler” (1993), de Steven Spielberg. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Mank (2020), de David Fincher O filme se passa nas décadas de 1930 e 40, em Hollywood, e segue a tumultuosa história do roteirista Herman J. Mankiewicz, conhecido como Mank. Além de ter que lidar com seus vícios, ele tem problemas com Orson Welles para construir o roteiro do filme “Cidadão Kane”, obra-prima do cineasta. O longa também aborda a relação de Mank com os grandes nomes da indústria cinematográfica da época.

Os 7 de Chicago (2020), Aaron Sorkin Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, que era seu amigo de longa data.

A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan e Joel Cohen Trabalhando pela primeira vez com a Netflix, os famosos irmãos Coen idealizaram uma antologia faroeste. O filme reúne seis curtas com histórias diferentes, mas que ocorreram no mesmo local, a fronteira selvagem do velho oeste. Os episódios seguem os capítulos do livro fictício “A Balada de Buster Scruggs e Outros Contos da Fronteira Americana”.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve Em 2049, os replicantes — seres humanos artificiais fabricados graças ao desenvolvimento da bioengenharia — estão mais evoluídos e obedientes. Um deles é K, um blade runner que caça foragidos para a polícia. Em uma de suas missões, K descobre um segredo: uma replicante teve um filho. A reprodução de replicantes pode desencadear uma guerra deles com os humanos. Então, o chefe de K exige que ele elimine a criança.

Dunkirk (2017), Christopher Nolan Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados da Bélgica, Inglaterra e França são cercados pelo exército alemão nas praias de Dunkirk. Sob cobertura aérea e terrestre das forças britânicas, eles esperam ser resgatados. O filme acompanha três momentos diferentes da operação. No céu, o piloto Farrier tenta destruir um avião inimigo; em alto mar, sr. Dawson leva seu barco de passeio para ajudar no resgate; e na praia, o soldado Tommy faz de tudo para escapar com vida.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Seres extraterrestres pousam 12 espaçonaves em locais diferentes da Terra. Nos Estados Unidos, o governo convoca a linguista Louise Banks e o físico Ian Donnelly para interpretarem os sinais dos alienígenas, numa tentativa de entender o que eles querem na Terra. Louise e Ian fazem uma série de experimentos com os extraterrestres, mas os interesses políticos acabam interferindo no trabalho deles. Enquanto isso, a tensão entre terráqueos e alienígenas continua crescendo.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Perseguido pelas lembranças do passado, Max Rockatansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém. Ainda assim, ele aceita se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa Wasteland em uma máquina de guerra, conduzida pela imperatriz Furiosa. O bando está fugindo do tirano Immortan Joe, que inicia uma perseguição implacável aos insurgentes.

Django Livre (2013), Quentin Tarantino Django é um ex-escravo que vive no Sul dos Estados Unidos, no período anterior à Guerra Civil Americana. Dotado de um talento notável para a caça, ele faz uma aliança com Schultz, um caçador de recompensas que está em busca dos irmãos assassinos Brittle. Django aceita ir atrás dos criminosos com o caçador, desde que Shcultz o ajude a encontrar sua esposa, Broomhilda, que há anos foi comprada por um fazendeiro.

Bravura Indômita (2010), Ethan e Joel Cohen Mattie Ross, uma adolescente de 14 anos, fica sozinha quando seu pai é assassinado a sangue frio pelo bandido Tom Chaney. Para rastrear o criminoso, ela contrata o ex-oficial Reuben J. Cogburn, que aceita o serviço apenas por precisar do dinheiro. Mas o que Reuben não esperava é que Mattie decidisse ir atrás de Tom Chaney com ele. Na jornada, eles se juntam ao policial La Boeuf, que também está procurando Chaney.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.

Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino Após assistir à morte de sua família, a judia Shosanna foge para a França. Em Paris, ela comanda um cinema local, mas vive à espera de uma oportunidade para se vingar dos nazistas. Após conseguir um filme importante para seu cinema, Shosanna pretende reunir Hitler e a elite dos oficiais nazistas durante a estreia e incendiá-los. O evento chama a atenção dos “Bastardos”, um grupo de soldados judeus, liderados por Aldo Reine, que também deseja matar os alemães.

O Resgate do Soldado Ryan (1998), Steven Spielberg Durante a segunda Guerra Mundial, o general George Marshall ordena que o capitão John H. Miller encontre um soldado chamado Ryan, que está desaparecido em algum lugar da Normandia. Ryan é o caçula de quatro irmãos e os outros três morreram em combate, por isso é uma questão de honra que ele volte para casa com vida. Miller reúne seis soldados de sua confiança para encontrar Ryan, mas ao mesmo tempo eles precisam enfrentar os inimigos alemães.

A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg Em 1939, o empresário Oskar Schindler chega à cidade de Cracóvia com a intenção de lucrar com seus negócios durante a guerra. Aproveitando sua influência dentro do partido nazista, ele consegue abrir uma fábrica de panelas e emprega judeus poloneses por serem mais baratos. Subornando o tenente Amon Göth, Schindler garante que seus empregados não sejam mandados para campos de concentração. Mas, com o avanço da guerra, a situação fica insustentável.