10 ótimos vinhos que custam até 34,90

Vinchante Vin 266 Carménère

Com acidez equilibrada, este é um vinho fácil de beber, que agrada os mais diferentes paladares. É produzido no Valle Central, no Chile, com uvas Carménère. Possui notas intensas de frutas vermelhas maduras, além de toques herbáceos e de pimenta. Harmoniza com massas ao molho sugo, carnes assadas e queijos de média maturação.