15 séries de comédia essenciais que você deve assistir pelo menos uma vez

Para os que gostam de aproveitar o tempo livre assistindo a uma boa série de comédia, a Bula reuniu em uma lista 15 produções do gênero que estão entre as melhores de todos os tempos e são consideradas essenciais. Além de terem sido indicados por grandes publicações, como “Vulture” e “The Guardian”, estes seriados possuem ótimas avaliações em sites de cinema e TV, como Rotten Tomatoes e IMDb. Alguns clássicos, como “Friends” (1994) e “Seinfeld” (1989) não foram considerados, pois não estão disponíveis atualmente no Brasil. Todas as séries listadas estão liberadas em streamings, como Netflix e Amazon Prime Video. Entre elas, destacam-se “Fleabag” (2017), de Phoebe Waller-Bridge; e“Parks and Recreation” (2009), de Greg Daniels e Michael Schur. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

O Método Kominsky (2019), Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice. A série tem episódios de no máximo 33 minutos.

Fleabag (2017), Phoebe Waller-Bridge A série acompanha a vida de uma mulher chamada apenas de Fleabag, algo que pode ser traduzido como “fracassada”. Além dos conflitos familiares que enfrenta, ela luta para superar a morte de sua sócia e melhor amiga. Vivendo em Londres, Fleabag tenta reajustar sua vida, mas vive de ressaca e se envolve com caras errados, enquanto seu negócio vai de mal a pior. A série foi a maior vencedora do Emmy 2019, conquistando quatro estatuetas.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017), Amy Sherman-Palladino Nos anos 1950, Midge Maisel leva a vida que sempre sonhou, em um apartamento luxuoso de Manhattan. Seu único hobby é escrever piadas para Joel, que se apresenta em bares nos fins de semana, mas não é muito talentoso. Quando Joel abandona Midge para ficar com a amante, ela decide recomeçar a vida como comediante. Susie, a gerente de um bar, se oferece para ser sua agente. Juntas, elas lutam para crescer em um ramo dominado pelos homens.

The Good Place (2016), Mike Schur Eleanor Shellstrop está morta. Após a sua partida do plano terrestre, ela chega ao “Bom Lugar”, uma dimensão celestial destinada às pessoas que fizeram o bem durante a vida. Mas, tudo não passa de um acidente, pois Eleonor não merece estar lá, e deve fingir ser uma boa pessoa para esconder a verdade de Michael, o coordenador do local, que pode enviá-la para o “Lugar Ruim”.

Dix Pour Cent (2015), Fanny Herrero A série acompanha um grupo de agenciadores de artistas em Paris, na França. Eles são praticamente babás de seus clientes e precisam lidar com contratos, exigências estranhas e chiliques desnecessários. Quando o líder da agência morre, eles sofrem para aguentar o novo CEO, um jovem arrogante que fez fortuna na internet. Em todos os episódios, atores franceses conhecidos do público interpretam clientes da ASK.

Schitt’s Creek (2015), Dan e Eugene Levy Johnny e Moira construíram uma fortuna com uma rede de videolocadoras. Eles se acostumaram à vida luxuosa e seus filhos, David e Alexis, nunca tiveram que trabalhar na vida. Mas, devido à uma fraude milionária, a família perde quase tudo. Falidos, precisam se mudar para Schitt’s Creek, uma pequena cidade que eles compraram no passado, apenas por brincadeira.

Bojack Horseman (2014), Raphael Bob-Waksberg A série é ambientada em um mundo onde homens e animais com características humanas vivem juntos. Bojack é um cavalo que protagonizou uma famosa série dos anos 1990, que o transformou numa celebridade. Agora, sua carreira está em decadência e ele disfarça sua baixa autoestima com uísque e relações fracassadas. Para se tornar relevante de novo, sua agente, Princess Carolyn, sugere que Bojack escreva uma biografia.

Brooklyn Nine-Nine (2013), Dan Goor e Michael Schur Jake Peralta é um talentoso, porém imaturo detetive no 99º distrito de Brooklyn. Junto aos seus colegas, ele leva uma rotina de trabalho despreocupada. Mas, tudo muda quanto a delegacia recebe um novo capitão, Roy Holt. Muito sério, ele chega ao local disposto a colocar ordem em tudo, acabar com a imaturidade de Peralta e transformar seus detetives nos melhores do Brooklyn.

Modern Family (2009), de Steven Levitan e Christopher Lloyd A série acompanha o cotidiano da família Pritchett. Após o divórcio, Jay Pritchett se casa com Gloria, uma colombiana bem mais jovem que ele, mãe de um adolescente. Jay também convive diariamente com seus filhos do primeiro casamento, Claire e Mitchell. Enquanto Claire enfrenta dificuldades na criação de seus filhos, Mitchell e seu marido Cameron adotam uma bebê vietnamita.

Parks and Recreation (2009), Greg Daniels e Michael Schur Em formato documental, a série acompanha o cotidiano dos empregados do Departamento de Parques de Pawnee, uma pequena cidade do estado de Indiana. Leslie, a diretora, tem a missão de transformar uma construção abandonada em um parque comunitário, mas encontra algumas dificuldades, como vizinhos mal-humorados, corretores de imóveis corruptos e um complicado processo burocrático.

The Big Bang Theory (2007), Mark Cendrowski Leonard Hofstadter e Sheldon Cooper são dois físicos nerds e brilhantes que dividem o mesmo apartamento. Suas vidas se complicam quando Penny, uma belíssima mulher, se muda para o apartamento da frente. Enquanto Leonard sonha em engatar um relacionamento amoroso com a vizinha, Sheldon se incomoda com a pouca inteligência de Penny.

How I Met Your Mother (2005), Craig Thomas e Carter Bays Em 2030, Ted Mosby conta a história sobre como conheceu a mãe de seus filhos. Ele volta no tempo, em 2005, relembrando suas aventuras amorosas em Nova York. Com gestos românticos questionáveis, Ted conhece a jornalista Robin em um bar que costuma frequentar, o Maclaren’s Pub. Ao longo dos anos, ele também aproveita para contar as histórias de seus melhores amigos: o advogado Marshall, a professora Lily Aldrin e o mulherengo Barney.

The Office (2005), Greg Daniels, Paul Lieberstein e Ricky Gervais Em formato de pseudodocumentário, a série acompanha o dia a dia dos funcionários de um escritório na Pensilvânia, filial de uma empresa de suprimento de papel. Michael Scott é o gerente, um patrão egocêntrico e insensível, mas que acredita ser o melhor amigo dos subordinados. Pam Beesly é a simpática recepcionista do local, Jim é um representante de vendas, Dwight é o arrogante assistente de Michael e Ryan é um auxiliar fofoqueiro.

Arrested Development (2003), Mitchell Hurwitz A série acompanha a rotina da família Bluth, que vira de cabeça para baixo quando o patriarca, George, é preso por forjar as contabilidades de sua empresa. Michael, que é o filho mais sensato de George, fica responsável por reerguer os negócios da família. Ao mesmo tempo, ele tenta criar o próprio filho e resolver os problemas da mãe alcoólatra e de seus irmãos inconsequentes.