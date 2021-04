10 bons vinhos que custam até 37 reais

The Applicant Cabernet Sauvignon

Este é um vinho intrigante não só no nome, que significa “o candidato”, mas também no design do rótulo e no paladar. Produzido no Chile, é meio seco, com notas olfativas de frutas vermelhas frescas, chocolate e um leve toque de tabaco. Denso e elegante, harmoniza com churrasco, aves assadas, e legumes na brasa.