10 filmes da Netflix que te deixarão hipnotizado do início ao fim

A Bula reuniu em uma lista dez filmes impactantes, disponíveis na Netflix, que conseguem prender a atenção do espectador do início ao fim. São longas de suspense ou ação cheios de mistérios, reviravoltas e com finais e desfechos surpreendentes. Além disso, todos os selecionados foram bem avaliados em sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre eles, destacam-se o recente “O Tigre Branco” (2021), de Ramin Bahrani, “A Hora Mais Escura” (2012), de Kathryn Bigelow; e “Sleepers” (1996), dirigido por Barry Levinson. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Balram é um jovem inteligente e ambicioso que cresceu numa pobre zona rural da Índia. Para sair de sua aldeia, ele aceita trabalhar como motorista de Ashok, um homem milionário. Treinado desde sempre para ser um servo, ele se torna indispensável para o patrão rico. Mas, após ser traído por Ashok, Balram se rebela e inicia uma jornada independente para deixar a pobreza e ascender socialmente.

Fuja (2020), Aneesh Chaganty Chloe é uma adolescente que usa cadeira de rodas e possui vários problemas de saúde. Por conta de suas limitações, ela é educada em casa pela mãe, Diane, e nunca tem contato com o mundo exterior. Com o passar do tempo, Chloe amadurece e percebe o comportamento estranho de Diane. Ao vasculhar alguns documentos, ela descobre segredos perigosos e começa a desconfiar das verdadeiras intenções de sua mãe.

Ao Cair da Noite (2017), Trey Edward Shults Após um vírus mortal exterminar a maior parte da população mundial, Paul leva sua família sobrevivente para morar numa casa na floresta. Eles usam máscaras de gás, racionam a comida e estão sempre armados. Apesar da tensão, todos são unidos. Mas, tudo muda quando Christopher aparece com a esposa e o filho pedindo abrigo. Paul decide ajudar os forasteiros, mas começa a ficar cada vez mais desconfiado de suas verdadeiras intenções.

O Homem nas Trevas (2016), Fede Alvarez Rocky, Alex e Money são três amigos delinquentes que ganham a vida invadindo casas de Detroit para vender itens roubados. Money fica sabendo sobre um veterano de guerra cego e solitário que ganhou 300 mil dólares em um acordo judicial. Pensando que o homem é um alvo fácil, eles decidem roubá-lo. Mas, durante a invasão, os assaltantes ficam presos dentro da casa e descobrem que o ex-soldado é muito mais perigoso do que pensavam.

The Fury of a Patient Man (2016), Raúl Arévalo Curro é o único preso após participar de um assalto a uma joalheria. Oito anos depois, ele deixa a prisão com a esperança de recomeçar a vida ao lado de sua namorada, Ana, e seu filho. Mas, ele acaba encontrando uma situação inesperada: Ana agora gerencia um café e está tendo um caso com José, um homem rico e misterioso. O que Ana não sabe é que a mulher de José morreu no roubo à joalheria e ele está em busca de vingança.

The Invitation (2015), Karyn Kusama Uma tragédia abala o casal Will e Eden. Eles perdem o filho acidentalmente e, desolada, Eden vai embora sem dar explicações. Dois anos mais tarde, ela reaparece casada com David, o homem que ela conheceu em uma seita religiosa. Ela convida o ex-marido para um jantar que ela oferecerá para reencontrar os amigos. Durante a reunião, Will começa a suspeitar que os anfitriões estão tramando contra ele.

A Hora Mais Escura (2012), de Kathryn Bigelow Depois do ataque terrorista em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos iniciaram uma grande operação para capturar o líder da Al Qaeda, Osama Bin Laden. Maya, uma agente da Inteligência Americana, descobre quem são os interlocutores do terrorista e se torna a responsável pela operação que comanda uma invasão de militares americanos no território paquistanês.

Missão: Impossível Protocolo Fantasma (2011), Brad Bird O agente Ethan Hunt é desautorizado pelo presidente dos Estados Unidos, que culpa a Força-Tarefa Missão Impossível (IMF) por um atentado terrorista na Rússia. O governo inicia o “Protocolo Fantasma”, colocando Ethan e outros agentes na lista de procurados pela polícia. Sozinhos, Ethan e sua equipe procuram uma forma de limpar o nome da organização e encontrar o verdadeiro culpado pelo ataque.

Colateral (2004), Michael Mann O taxista Max está trabalhando em uma noite aparentemente tranquila em Los Angeles, até que pega como passageiro Vincent, um homem misterioso. Vincent pede que Max o leve a diferentes lugares, oferecendo o dobro do valor. Max aceita, mas logo Vincent revela que é um assassino de aluguel e está na cidade para matar cinco pessoas. Ameaçado, Max leva o criminoso até as vítimas e tenta despistar a polícia.