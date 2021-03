12 filmes extraordinários escondidos no Amazon Prime Video

No catálogo do Amazon Prime Video, há muitos filmes preciosos escondidos para além das recomendações da página inicial. Para ajudar os espectadores que nunca conseguem se decidir sobre o que assistir, a Bula reuniu em uma lista 12 ótimas produções que, mesmo não estando entre as mais buscadas, surpreendem positivamente. Todos os longas selecionados receberam boas avaliações em sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre eles, destacam-se o drama “Tão Diferentes Quanto Eu” (2017), de Michael Carney; o biográfico “O Jogo da Imitação” (2014), de Morten Tyldum; e o suspense “Los Angeles: Cidade Proibida” (1997), de Curtis Hanson. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Adeus, Professor (2019), Wayne Roberts Richard Brown é um professor universitário que é diagnosticado com câncer terminal. Segundo o médico, sua expectativa de vida é de apenas seis meses. Decepcionado por não ter vivido como queria, Richard aproveita seus últimos dias com intensidade, deixando para trás todos os seus medos e preconceitos. Além disso, ele aconselha seus alunos a não cometerem os mesmos erros que ele.

Tão Diferentes Quanto Eu (2017), Michael Carney Ron Hall é um negociador de arte que leva uma vida aparentemente perfeita. Mas a situação se complica quando sua mulher, Deborah, descobre que foi traída por ele. Ela se propõe a dar mais uma chance a Ron, desde que ele a ajude no abrigo para moradores de rua. Mesmo relutante, Ron aceita apenas para agradar Deborah. E, com o passar do tempo, ele se torna amigo de Denver, um dos abrigados, que tem uma história de vida marcante.

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi (2016), Michael Bay Baseado em uma história real, o longa acompanha seis ex-militares que agora são seguranças e trabalham num complexo da CIA em Benghazi, na Líbia. Em 2012, no aniversário do atentado de 11 de setembro, o local recebe a visita de um embaixador americano. Sabendo que militantes islâmicos podem atacar o complexo, os seis seguranças correm contra o tempo para salvar a vida dos norte-americanos.

Enchanted Kingdom (2014), Patrick Morris e Neil Nightingale Filmado com uma tecnologia 3D de alta qualidade, o documentário “Enchanted Kingdom” oferece uma perspectiva totalmente nova da natureza. Cenas inspiradoras e reais de florestas, oceanos e montanhas entregam uma celebração definitiva à vida na Terra. É uma experiência imersiva, que coloca o espectador “cara a cara” com as criaturas selvagens. A narração é do ator Idris Elba.

O Jogo da Imitação (2014), Morten Tyldum Em 1939, o governo britânico recruta uma turma de cientistas para analisar o “Enigma”, código usado pelos oficiais nazistas para enviar mensagens aos submarinos. Entre eles está Alan Turing, um criptógrafo que lidera a criação de uma máquina para decifrar os códigos em apenas 18 horas, de forma que os ingleses consigam ler os planos dos alemães. Mas, para que tudo dê certo, Alan precisa aprender a trabalhar em equipe.

O Orfanato (2007), Juan Antonio Bayona Laura passou os anos felizes de sua infância em um orfanato. Agora, três décadas depois, ela volta ao local com o marido, Carlos, e o filho adotivo, Simón. O objetivo de Laura é reformar o edifício abandonado e transformá-lo em uma residência para crianças com deficiência. O orfanato desperta a imaginação de Simón, que passa a criar histórias fantasiosas. Mas, com o passar dos dias, as brincadeiras de Simón se tornam cada vez mais sombrias e Laura começa a desconfiar que há algo estranho na casa.

Cão de Briga (2005), Louis Leterrier Danny foi tirado das ruas por Bart, um perigoso gângster que o treinou como cão de guarda, sempre pronto para atacar. Danny se tornou uma arma mortal, mas nunca imaginou uma vida diferente para si. Até que, por acaso, ele conhece Sam, um cego afinador de pianos que o ensina a viver entre os humanos. Mas, Bart não aceita o afastamento de Danny e começa a persegui-lo.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

Ali (2001), Michael Mann Nos anos 1960, Cassius Clay, um jovem lutador de boxe, explode no cenário esportivo após ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Fora dos ringues, ele também impressiona pela inteligência e capacidade de oratória, tornando-se torna um ídolo nacional nos EUA. Amigo do ativista Malcolm X, ele se converte ao islamismo e adota um novo nome, Muhammad Ali.

Trainspotting, Sem Limites (1996), Danny Boyle O filme acompanha Renton, um jovem usuário de heroína que vive no subúrbio de Edimburgo, na Escócia. Ele leva uma vida despreocupada, dividindo-se entre o namoro com a adolescente Diane e os encontros com seus outros amigos viciados: Sick Boy, um imoral desenhista de HQs; Tommy, um atleta responsável que acaba se desvirtuando; Spud, um rapaz ingênuo e de bom coração; e Begbie, intempestivo e violento.

Los Angeles: Cidade Proibida (1997), Curtis Hanson Ed Exley, Bud White e Jack Vincennes são três detetives de Los Angeles que precisam trabalhar juntos num caso de múltiplos homicídios ocorridos no café Nite Owl. As pistas levam a uma lucrativa casa de prostituição de luxo, que na verdade serve como fachada para negócios ainda mais ilícitos, envolvendo grandes personalidades da cidade, desde astros de Hollywood até oficiais do departamento de polícia.