12 grandes filmes escondidos na Netflix que você pode adicionar à sua lista de final de semana

Scott Pilgrim Contra o Mundo (2010), Edgar Wright

Inspirado no mundo dos videogames, o filme conta a história de Scott Pilgrim, o guitarrista de uma banda de rock do colégio que nunca teve dificuldade para conquistar as garotas. Mas tudo muda quando ele conhece Ramona Flowers. Scott se apaixona perdidamente, só que Ramona tem o maior de todos os problemas: um exército de ex-namorados que fazem de tudo para impedir que ela seja feliz com outra pessoa. Para namorar Ramona, Scott terá que derrotar cada um deles.