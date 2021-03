Os 12 melhores filmes que você ainda não viu na Netflix

Rede de Abuso (2018), Nancy Schwartzman

Em 2012, na pequena cidade de Steubenville, em Ohio, uma estudante do ensino médio foi abusada sexualmente por membros do time de futebol do colégio. Cansada do descaso da polícia e da comunidade, a blogueira Alex Goddard decidiu investigar o caso sozinha, por meio de vídeos e posts nas redes sociais, e descobriu quem eram os criminosos. Nesse documentário, Nancy Schwartzman utiliza esse caso para debater a cultura do estupro nas escolas dos Estados Unidos.