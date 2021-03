Os 10 melhores filmes que estreiam em março na Netflix

Febre do Rato (2011), Cláudio Assis

Febre do rato é uma expressão do Nordeste que significa estar “fora de controle”. O termo se aplica à atual situação de Zizo, um poeta inconformado que publica um jornal anarquista. O sexo é algo corriqueiro para ele, que sempre fica com as mulheres da vizinhança, mas tudo muda quando ele conhece Eneida. A jovem estudante se recusa a ter relações sexuais com Zizo, o que transtorna a vida do poeta.