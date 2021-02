10 filmes da Netflix que vão te lembrar como a vida é boa

Gente que Vai e Volta (2018), Patricia Font

A jovem Bea é uma arquiteta com um relacionamento duradouro e uma carreira promissora. Mas, após ser traída pelo namorado e perder o emprego, ela decide voltar para sua cidade natal e morar com sua excêntrica família. Lá, Bea se reconecta com as pessoas que ama e resolve recomeçar sua vida. O filme é baseado no livro “Gente Que Viene y Bah”, escrito por Laura Norton.