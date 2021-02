10 séries com finais inesperados para assistir na Netflix

A Bula reuniu em uma lista dez ótimas séries com finais surpreendentes que estão disponíveis na Netflix. Estes seriados levam o espectador por um caminho lógico, fazendo com que ele acredite em uma teoria, mas no fim oferece um desfecho totalmente diferente. São produções com muitas reviravoltas inesperadas, conhecidas também como “plot twists”. Entre as selecionadas, destacam-se a minissérie “Por Trás de Seus Olhos” (2021), de Steve Lightfoot; e a série documental “Cenas de Um Homicídio: Uma Família Vizinha” (2020), de Jenny Popplewell. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Por Trás de Seus Olhos (2021), Steve Lightfoot Louise cuida sozinha do filho e trabalha como secretária. Em uma rara saída à noite, ela se envolve com um homem e descobre depois que ele é seu novo chefe, o psiquiatra David. Ainda que Louise resista, ela se torna amante dele. Em uma terrível sequência de erros, Louise acaba se tornando amiga da mulher de David, Adele. Quanto mais Louise se aproxima dos dois, mais ela se questiona sobre os segredos que eles escondem por trás da aparência de um casal feliz.

Cenas de Um Homicídio: Uma Família Vizinha (2020), Jenny Popplewell Esta série documental aborda o caso real de Shannan e Chris Watts. Os dois têm duas filhas e Shannan está grávida do terceiro bebê. Além de trabalhar com vendas, Shannan é uma influencer digital e compartilha o dia a dia de sua família nas redes sociais. Após retornar para casa depois de uma viagem de trabalho, em 2018, Shannan desaparece, juntamente com as crianças. Aos poucos, a polícia descobre que a vida da influencer não era perfeita como ela mostrava.

Inacreditável (2019), Susannah Grant Marie Adler, uma jovem de 18 anos, denuncia à polícia que foi estuprada. Como o criminoso não deixou nenhuma pista, a polícia duvida do relato de Marie. Cansada, ela desiste da queixa e diz que mentiu. Três anos depois, outros casos semelhantes começam a ocorrer em distritos vizinhos e as investigadoras Karen Duvall e Grace Rasmussen se unem para encontrar o estuprador. Enquanto isso, a polícia processa Marie por denúncia caluniosa. A série é baseada em fatos reais.

Os Segredos de Manscheid (2019), Christophe Wagner O corpo da adolescente Jenny, de 15 anos, é encontrado em uma floresta perto da vila de Manscheid, no norte de Luxemburgo. O inspetor Luc Capitani é chamado do sul do país para investigar o assassinato, aparentemente sem solução. Mas Luc tem dificuldade em lidar com a mentalidade dos moradores da vila, que protegem uns aos outros. Então, ele pede ajuda à jovem policial local Elsa Ley.

A Maldição da Residência Hill (2018), Mike Flanagan Em 1992, o casal Hugh e Olivia se muda com os cinco filhos para a mansão Hill. O objetivo deles é reformar a casa para vendê-la depois por um preço mais alto. Mas, situações sobrenaturais ocorrem frequentemente no lugar, perturbando a família. Anos depois, a caçula da família se suicida após revisitar a residência. Então, os irmãos decidem voltar ao local para entender o que aconteceu.

Safe (2018), Harlan Coben e Danny Brocklehurst Tom é um cirurgião pediátrico que cuida sozinho de suas duas filhas, Jenny e Carrie. Sua mulher morreu há um ano e, por mais que ele tente se aproximar das garotas, elas ainda sofrem com a falta da mãe. Certa noite, Jenny desaparece após comparecer a uma festa com os colegas da escola. Desesperado para encontrá-la, Tom começa a seguir as pistas e descobre vários segredos sobre o passado de sua mulher.

You (2018), Greg Berlanti e Sera Gamble Guinevere Beck é uma estudante e aspirante a escritora que vê sua vida mudar completamente ao entrar em uma livraria de Nova York, onde conhece o gerente Joe Goldberg. Apaixonado por Beck, Joe usa a internet e as redes sociais para descobrir os interesses da garota e conquistá-la. Mas, logo a paixão se transforma em uma obsessão perigosa e Joe começa a controlar a vida de Beck.

Dark (2017), Baran bo Odar e Jantje Friese A história se passa na pequena cidade fictícia de Winden, na Alemanha. Nesse povoado, onde as famílias permanecem por gerações, todos se conhecem. Quando duas crianças desaparecem, a população se assusta e suas vidas pacatas são completamente atormentadas. As investigações trazem à tona os segredos obscuros de quatro famílias da cidade.

The OA (2016), Zal Batmanglij e Brit Marling Prairie Johnson é uma garota cega que desaparece misteriosamente. Após sete anos, ela reaparece e se autodenomina “OA”, “original angel” (o anjo original). Agora, Prairie consegue enxergar e possui muitas cicatrizes nas costas. Ela reúne cinco pessoas de confiança e conta a elas tudo o que aconteceu nos últimos anos, revelando que esteve em uma outra dimensão. Então, OA pede ajuda para voltar e resgatar outras pessoas que ainda estão presas.