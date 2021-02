20 séries que marcaram os últimos 20 anos, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

2001 — 24 Horas, de Joel Surnow e Robert Cochran (Amazon Prime Video)

Jack Bauer é um agente da Unidade Contra-Terrorismo (UCT) de Los Angeles. Ele é reconhecido pelo trabalho competente que realiza, mas não se preocupa com as implicações morais de suas ações. Para proteger os Estados Unidos contra as ameaças vindas do exterior, ele precisa deixar seus relacionamentos amorosos em segundo plano, além da relação com própria filha, Kim.