10 séries da Netflix lançadas em 2021 que vão te deixar sem fôlego

O Arsenal dos Espiões (2021), Maria Berry

Esta série documental mostra como foram inventadas e a evolução de tecnologias imprescindíveis nos serviços de espionagem. Dispositivos de escuta, venenos mortais, criptografia e outros instrumentos são usados para burlar a segurança de países sob vigilância e infiltrar os espiões mais experientes do mundo. A produção é baseada no livro “Spycraft”, do jornalista Henry R. Schlesinger.