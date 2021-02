10 séries novas para assistir e esquecer os problemas da vida, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista dez séries da Netflix e do Amazon Prime Video ideais para os momentos em que a intenção é apenas descansar e esquecer os problemas da vida. As produções selecionadas apresentam tramas descomplicadas — e por vezes divertidas — que tiram do espectador qualquer tensão causada pelo dia a dia. Além disso, todas as séries são novas, lançadas no último ano. Entre as escolhidas, destacam-se o romance de época “Bridgerton” (2020), de Sherre Folkson e Alrick Riley; e a comédia “Eu Nunca…” (2020), Mindy Kaling e Lang Fisher. “O Quinteto” (2020), de Christopher Keyser e Amy Lippman, está disponível no canal Paramount+, no Prime Video, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias.

Netflix

Mãe Só Tem Duas (2021), Carolina Rivera Após darem à luz no mesmo hospital, Ana e Mariana se desentendem por serem totalmente opostas. Mas, algum tempo depois, elas descobrem que suas filhas foram trocadas na maternidade. Como se apegaram demais às bebês, elas decidem ajustar suas vidas e formar uma família para não perder o desenvolvimento de nenhuma das duas crianças. Com o tempo, os conflitos de convivência começam a aparecer entre Ana e Mariana.

Bridgerton (2020), de Sherre Folkson e Alrick Riley Daphne Bridgerton é a debutante mais bela da temporada de verão em Londres e todos esperam que ela arrume um bom marido. Mas os pretendentes que aparecem não são interessantes. Do outro lado, o duque Simon é requisitado por todas as mães da região, que desejam tê-lo como genro. Então, Daphne e Simon começam a fingir que estão flertando. Dessa forma, ele é esquecido pelas mães e ela pode fugir dos pretendentes.

Eu Nunca… (2020), Mindy Kaling e Lang Fisher Devi é uma adolescente americana com descendência indiana que tenta equilibrar seus desejos com as exigências de sua rígida mãe. Impopular na escola, ela se apaixona logo pelo garoto mais cobiçado, o atleta Paxton. Enquanto faz de tudo para chamar a atenção de Paxton, Devi acaba magoando as pessoas que ela mais ama. A série é inspirada em momentos reais da vida da comediante Mindy Kaling.

Selena: A Série (2020), Moisés Zamora A série conta a história real de Selena Quintanilla, cantora texana filha de um casal mexicano, considerada uma das melhores artistas latinas dos anos 1990. Com o apoio do pai, Selena investe na música desde pequena e lança o primeiro álbum aos 13 anos. Mas, para chegar ao status com o qual sempre sonhou, Selena enfrenta o preconceito por ser latina e precisa fazer escolhas que afetam não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor.

Uma Segunda Chance (2020), Yoon Je-Won Cha Yu-Ri tem sido um fantasma desde que morreu em um trágico acidente, há cinco anos, deixando para trás o marido, Jo Kang-Hwa, e sua pequena filha. Agora, por meio de um projeto de reencarnação, ela pode voltar a ser humana novamente, desde que consiga se reintegrar à sua família em até 49 dias. Mas, o problema é que Jo Kang-Hwa já está casado com outra mulher.

Amazon Prime Video

Além da Imaginação (2020), Jordan Peele Criada pelo mesmo diretor dos aclamados filmes “Corra!” (2017) e “Nós” (2019), esta série é uma releitura da produção homônima de 1959. Os episódios seguem personagens que vivem experiências transcendentais, como um humorista que descobre ter o poder de fazer pessoas desaparecerem, um jornalista que prevê um acidente de avião e um garoto youtuber que é eleito presidente dos EUA.

Despachos do Outro Lugar (2020), de Jason Segel Peter é um homem solteiro na casa dos 40 anos que está entediado com sua vida solitária. A caminho do trabalho, ele encontra alguns cartazes com mensagens enigmáticas. Seguindo o endereço dos flyers, ele chega a um instituto secreto, onde conhece outras três pessoas intrigadas com o projeto. Juntos, eles decidem descobrir quem está por trás da seita e quais são suas intenções.

O Quinteto (2020), Christopher Keyser e Amy Lippman Javier e Gloria gerenciam um restaurante em Los Angeles, mas são deportados de volta para o México por não possuírem a documentação adequada. Seus cinco filhos permanecem nos EUA e lutam para sobreviver sem os pais, na esperança de que eles consigam retornar. Emilio, o mais velho, decide cuidar dos irmãos e administrar o restaurante, mas nem sempre consegue lidar com todas as responsabilidades.