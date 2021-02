10 diamantes escondidos na Netflix, perfeitos para a maratona de carnaval

Com milhares de produções no catálogo, a Netflix apresenta em sua página inicial apenas aquelas que o espectador provavelmente irá gostar, com base em tudo que a pessoa já assistiu. Nesse processo, grandes obras do cinema ficam escondidas e não recebem o merecido prestígio. Para ajudar os cinéfilos, a Bula reuniu em uma lista dez desses filmes, ideais para uma maratona em dias de folga. Entre os longas selecionados, estão “Ya No Estoy Aquí” (2020), de Fernando Frías; “Com Amor, Van Gogh” (2017), de Dorota Kobiela e Hugh Welchman; e “Mad World” (2017), dirigido por Chun Wong. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Ya No Estoy Aquí (2020), de Fernando Frías Ulisses é um jovem de 17 anos que vive numa favela de Monterrey, no México. Ele é o líder da gangue “Los Terkos”, na qual todos se identificam como “cholombianos”, um movimento de contracultura criado pelos imigrantes da Colômbia. Após um confronto com uma gangue rival, Ulisses é ameaçado de morte e decide fugir ilegalmente para os Estados Unidos. No novo país, ele se sente sozinho e deslocado.

The Perfection (2019), Richard Shepard Esse terror psicológico acompanha Charlotte, uma mulher que já foi considerada um prodígio do violoncelo. Agora, todas as atenções estão voltadas para a musicista Elizabeth Wells. Com inveja, Charlotte se aproxima de Elizabeth, fingindo ser sua amiga. Mas, logo ela revela suas intenções e começa a perseguir sua rival, num perigoso jogo de provocações e torturas.

Assunto de Família (2018), Hirokazu Kore-eda Depois de cometerem alguns furtos, Osamu e seu filho Shota se deparam com uma garotinha abandonada. Mesmo relutantes, eles abrigam a garota e a esposa de Osamu concorda em cuidar dela. Embora a família seja pobre e roube para sobreviver, todos vivem felizes juntos. Até que a justiça descobre os segredos que eles escondem. O filme foi o ganhador da Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes, em 2018.

Homem-Absorvente (2018), R. Balki O filme conta a história real de Arunachalam Muruganantham, o homem que inventou uma máquina que produz absorventes femininos baratos, para que as mulheres mais pobres da Índia pudessem ter acesso ao produto. Nas regiões rurais do país, a menstruação era vista como um tabu e Arunachalam enfrentou o preconceito e as dificuldades até se transformar em um homem de sucesso.

Onde Está Segunda? (2017), Tommy Wirkola Em 2073, os recursos naturais da Terra estão escassos e o consumo de alimentos geneticamente modificados aumentou subitamente o nascimento de gêmeos. Com o planeta superlotado, os casais passam a ser fiscalizados e não podem ficar com mais de um filho. Mas, Terrence consegue salvar a vida de suas sete netas gêmeas, fazendo com que elas se revezem nos dias da semana, usando o nome da mãe que morreu no parto. Tudo vai bem até que uma delas desaparece misteriosamente.

Com Amor, Van Gogh (2017), Dorota Kobiela e Hugh Welchman Um ano após o suicídio de Vincent Van Gogh, o jovem Armand Roulin encontra uma carta escrita pelo pintor e direcionada ao irmão Theo. Mas, a correspondência nunca chegou ao seu verdadeiro destinatário e Armand decide viajar para entregar ele mesmo a carta. O longa foi animado a partir do trabalho de 115 pintores que utilizaram as técnicas de Van Gogh.

Mad World (2017), Chun Wong Tung, um analista financeiro, é internado em uma clínica psiquiátrica com o diagnóstico de depressão e transtorno bipolar. Após receber alta, ele é aconselhado a se afastar do trabalho e receber cuidados em casa. Então, Tung se aproxima do único familiar vivo, seu pai, que abandonou a família anos atrás. Agora, além de ter que viver com o pai em um apartamento minúsculo, Tung precisa aprender a lidar com sua doença.

Um Homem Entre Gigantes (2015), Peter Landesman Dr. Bennet Omalu é um patologista forense que diagnostica um severo trauma cerebral em um jogador de futebol americano. Com o passar do tempo, ele descobre que se trata de um mal comum entre os jogadores, resultado de repetidas concussões na cabeça. Determinado a mudar essa situação, ele resolve enfrentar a poderosa NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Sete Vidas (2008), Gabriele Muccino Após um acidente que causa a morte de sete pessoas, incluindo sua noiva, Ben Thomas vive atormentado pela culpa. Para se redimir, ele toma a decisão de salvar a vida de outras sete pessoas. Usando as credenciais de seu irmão, que trabalha no governo dos Estados Unidos, ele escolhe os cidadãos que serão alvo de sua ajuda. Mas, tudo muda quando Ben se apaixona por Emily, que sofre com uma doença incurável.