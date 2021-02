10 filmes da Netflix para ver com as crianças no carnaval em família

Em Busca de Ohana (2021), Jude Wang

Ioane e Pili são dois irmãos que vivem brigando. Eles ficam decepcionados quando a mãe avisa que eles terão que passar as férias de verão na casa do avô, em Oahu, no Havaí. Sem internet, eles procuram outras formas de se divertir e encontram um diário que aponta para um antigo tesouro perdido. Em busca da fortuna, eles embarcam numa trilha de aventuras que os reconecta com suas raízes havaianas.